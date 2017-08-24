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‘Ev’de temmuz rekoru

Hürriyet Haber
24 Ağustos 2017 - 21:40Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 21:40

ÜLKE genelinde temmuzda 115 bin 869 kişi ev sahibi oldu ve en yüksek temmuz ayı konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 18.7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 42.4 artış kaydetti. 2017 yılı ilk 7 ay sonunda  2016 yılına göre yüzde 7’lik bir artış olduğunu belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, “Hem hükümetimizin verdiği KDV muafiyeti ve vatandaşlık teşvikleri hem de gayrimenkul şirketlerinin yurtdışına yönelik çalışmaları yabancıya konut satışında patlamaya sebep oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65.3 oranında artış ile 1.726 konut satışını yabancı yatırımcıya gerçekleştirdik. Her ay artan satışlarla gerek sektörün gerekse hükümetimizin çalışmalarının meyvesini aldığımızı söyleyebiliriz. Artış oranının yüksek çıkmasında geçtiğimiz yıl yaşanan hain darbe girişiminin temmuz ayında satışları ciddi şekilde düşürmesinin etkisi de mevcut” dedi.

Etiketler: TÜİK , KONUTDER , gazetehaberleri
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