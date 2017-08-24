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    'Evde tek başına' gerçek oldu: Anneleri bir ay tatile çıktı

    AA
    24 Ağustos 2017 - 20:19Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 20:43

    Fransa'nın Lorraine bölgesindeki Metz şehrinde yalnız yaşayan bir annenin, 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu evde bırakarak bir ay tatile gittiğinin ortaya çıkması üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

    France Bleu Lorraine'de yer alan habere göre, küçük çocuklarını evde yalnız bırakarak tatile giden anne, tatil dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Haberde, 49 yaşındaki annenin çocuklarına temel ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla banka kartını bıraktığı ve bir aylığına Cezayir'e tatile gittiği belirtildi.

    KARTLA ALIŞVERİŞ

    Çocukların birkaç gün bu kartla alışveriş yaptığı, daha sonra kartın limitinin dolduğunun aktarıldığı haberde, 80 yaşındaki bir kapı komşusunun çocukların yemek ihtiyacını karşıladığı ve daha sonra da polise haber verdiği ifade edildi.

    İki kardeş şehirdeki kimsesiz çocuklar yurduna yerleştirilirken, annenin bu sürede tüm aramalara rağmen telefona cevap vermediği bildirildi.
    Çocuklarının durumunu havalimanında gözaltı işlemini yapan polislere soran annenin, Metz Ceza Mahkemesine çıkarılacağı kaydedildi.

     

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    Etiketler: fransa , tatil , evde tek başına
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