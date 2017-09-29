Japonların geleneksel yiyeceği suşi, dünyada da çok sevilen lezzetlerinden. Suşi son dönemde Türkiye'de de gittikçe popülerleşirken, birçok yeni suşi restoranı açılıyor. Hazırlaması zahmetli gibi görünen bu lezzet aslında evde de kolaylıkla yapılabilir. Denemek istediğiniz suşi çeşidine göre malzemeleri satın alarak evde suşi keyfini yaşayabilirsiniz.
Peki evde suşi nasıl yapılır?
-- Türk damak tadına en yakın suşi çeşitlerinden biri olan California Roll için ihtiyacınız olan malzemeler 150 gram suşi pirinci, 50 gram salatalık, 50 gram avokado, 20 gram uçan balık yumurtası, 40 gram salatalık ve bir miktar deniz yosunu. Bunun yanında 50 gram kadar soya sosu ve 15 gram wasabi de servis için hazır bulundurulması gereken malzemeler arasında.
-- Öncelikle avokadoyu kesme işlemi ile başlayabilirsiniz. Avokadoyu ortadan ikiye bölerek kabuklarını nazikçe soyun ve uzun şeritler halinde avokadoyu kesin. Salatalıkları da kabuklarını soyarak hazır hale getirin ve uzun şeritler halinde kesin.
-- 15 dakika suda beklettiğiniz pirinci yaklaşık bir buçuk bardak su ilave ederek haşlayın. Kısık ateşte haşlayacağınız pirinci ateşten aldıktan sonra kapağını açarak kurumasını sağlayın. Pirincin içine daha sonra su, sirke ve şeker ekleyerek kaşıkla karıştırın. Pirincin lapa olmamasına ve tane tane olmasına özen gösterin.
-- Bambu suşi matını masanızın ortasına yerleştirin ve deniz yosununu da bunun üzerine koyun. Deniz yosununun suşiyi iyi sarması için kenarlarını biraz ıslatmayı unutmayın. Parlak yüzü alta gelecek şekilde yosunu bambuya serdikten sonra haşlanmış pirinci yosunun içine yayın ve üzerine avokado ve salatalık dilimlerini yerleştirin.
-- Bambu matı ile suşiyi sararak malzemelerin iç içe geçmesini sağlayın. Rulo haline gelmiş olan suşi üzerine uçan balık yumurtası ilave edin ve bütün olan ruloyu 6 eşit parçaya bölün.
-- Suşiyi keserken dikkatli olmalısınız. Suşinin parçalanmaması için kesim esnasında keskin bir bıçak kullanmaya özen gösterin.
-- Servis tabağına yerleştirdiğiniz suşi dilimlerini daha sonra yanına wasabi ve soya sosu ekleyerek servise hazır hale getirin. Dilerseniz zencefil turşusu da ekleyerek suşiye lezzet katabilirsiniz.
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