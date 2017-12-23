Evde spor zamanı

HAVALAR soğudu ve kış ayları kendini hissettirmeye başladı. Bu durum en çok sporseverleri etkiledi. Spor yapmanın bahanesi olmaz ama özellikle dışarıda spor yapanların işi oldukça zorlaştı. Spor salonlarına gitmek için bile soğuk havalar caydırıcı sebeplerin başında geliyor. Her ne kadar durum böyle olsa da spor yapmak isteyenler için teknolojik çözümler bahaneye yer bırakmıyor. Evde spor yapılması için geliştirilen teknolojiler, kullanıcıların yardımına koşuyor. Örneğin; bisiklete binmek kış aylarında oldukça güç. Bunun için geliştirilen platformlar, kullanıcıların dışarıdaymış gibi evde bisiklete binmesini sağlıyor. Ya da akıllı telefon uygulamalarında yer alan videolu hareketler, kullanıcıların evde yaptıkları hareketlerle formda kalmasını sağlıyor. Kısacası evde spor yapmak için sunulan birçok farklı çözüm var. Biz de bu hafta evde spor yapmak isteyenler için geliştirilen teknolojik çözümleri bir araya getirdi.

İÇ MEKÂNDA ANTRENMAN

KIŞ aylarının gelmesi bisiklet sporuyla uğraşanların ara vermesini sağlıyor. Ancak geliştirilen yeni teknolojiler, bisiklet antrenmanlarının evde yapılamasını sağlıyor. Wahoo Fitness şirketinin geliştirdiği ‘KICKR SNAP’ adındaki antrenman platformu kullanıcıların evlerinin içinde bisiklet binebilmesini sağlarken akıllı özellikleri de sunuyor. Bisiklet tekerine takılan akıllı egzersiz aygıtından oluşan model, yaptığınız iç mekân antrenmanlarınızda gerçekçi bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ayrıca, iOS aygıtınızdan direnci kontrol edebilme ve aktivite izleme kolaylığı sunuyor. SNAP’in gelişmiş volanı dış mekan tırmanış ve inişlerindeki direnci gerçekçi bir şekilde yansıtan teknolojilere sahip durumda. 2 bin 799 TL

EV İÇİN EN İYİSİ

Akıllı telefonlar spor yapanlar için önemli bir eğitmen görevi görüyor. Bu konuda geliştirilen en iyi uygulamaların başında Fitwell geliyor. Kullanıcıların aletsiz olarak kardiyo yapmasını sağlayan uygulamada, sporu yanı sıra beslenme ve egzersiz planı tercihlerini öğrenen akıllı menüler yer alıyor. Bu sayede kullanıcılara akıllı bir spor danışman hizmeti sunulmuş oluyor. Ayrıca Fitwell’de haftalık öğünler ve binlerce yiyecek seçeneği, seviyenizi takip eden ve yenilenen egzersizler, tüm egzersiz videolarına sınırsız erişim özelliği yer alırken akıllı bildirimler ve kapsamlı raporlar da uygulamanın dikkat çeken özellikleri arasında. Aylık 21.99 TL

İP ATLARKEN KALORİ HESAPLAYIN

YAĞ yakmak için en etkin metodların başında ip atlamak geliyor. Dakika veya sayı ile yapılan hesaplamalarla takip edilen ip atlama performansı için akıllı bir çözüm geliştirildi. SBS’nin geliştirdiği ‘Akıllı İp’ adındaki ürünün tutma yerlerinde sensörler bulunuyor. Bu sensörler sizin kaç kez, hangi hızda ve kaç dakika ip atladığınızı hesaplıyor. Bu verilerden kaç kalori yaktığınızı da ölçümleyen ürün, geliştirilen ‘Go Life’ adındaki özel uygulama üzerinden performansınızı takip etmenizi sağlıyor. 199 TL

AĞIRLIKLARA YENİ NESİL SEÇENEK

SPOR salonunda en çok kullanılan aletlerin başında dumbbellar geliyor. SBS’nin geliştirdiği yeni dumbbell modeli bu alanda yeni bir çağın kapısını aralıyor. Performans ve sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesini ve bu verilerin akıllı telefonlara kaydedilmesini sağlayan bu ürün, spordan alınan keyfi de ikiye katlıyor. 700’er gram ağırlığında iki dumbbelldan oluşan set, farklı kas gruplarını çalıştırmaya yönelik hareketlerini kayıt altına almak isteyenlere teknolojik bir çözüm sunuyor. 349 TL