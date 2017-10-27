Evde reçel yapmak isteyenlere özel öneriler

Öncelikle işe doğru meyve seçimi ve yeterli donanımla başlamanız gerekiyor. Bunun için hangi mevsimdeyseniz o mevsimde yetişen, hormonsuz meyveleri tercih edin. Lezzetli bir reçel için meyvelerde katkı maddesi olmaması gerekiyor. Aynı zamanda meyvelerin temizliğini de çok iyi yapmanız gerekiyor.

Uğraşarak yaptığınız reçelleri doğru muhafaza etmek de oldukça önemli. Çok büyük kavanozlar seçmeyin, çünkü kullanacağınız meyveler piştikçe küçülecektir. Reçeli çok büyük kavanozlara koyarsanız, kavanozların içinde çok fazla boşluk kalacaktır. Kavanozları tüketim alışkanlıklarınıza göre seçin ve bunları kullanmadan önce bulaşık makinesinde güzelce yıkayın. Yıkama işleminden sonra kavanozları güzelce kurulayın ki reçelinizin içinde su kalmasın.

Reçel için kullanılacak meyve türleri de önemlidir. Bu meyveler olgun, kabuklu ve diri olmalıdır. Özellikle ezik ve çürük meyveleri tercih etmeyin. Böğürtlen, çilek ve dut gibi meyveleri topladıktan hemen sonra reçel yapmaya başlayın. Ayva, elma ve armut gibi meyveleri ise üzerindeki lekelerden arındırmak gerekiyor.

Meyveleri toz şekerde bir gece bekletip ondan sonra kaynatmak gerekiyor. Fakat meyveler şurup gibi olsun istiyorsanız da bunun için kullanılan su oldukça önemli bir etken oluyor. Kireçsiz, klorsuz ve dinlenmiş su reçelin lezzetini artırıyor.

Reçellerin korunması ve lezzetlenmesi için kendi şekeri yeterli gelmeyebiliyor. Bunun için meyvelerin tadına göre reçelinize şeker eklemeniz gerekiyor. Kaynama işleminin sonlarına doğru reçelin içine genelde limon suyu, nadir de olsa limon tuzu eklenebiliyor. Reçel yaparken bu yöntemi denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

Reçellerinize farklı tatlar vermek içinde bazı bitki yapraklarından yardım alabilirsiniz. Bunun için reçel kavanozlarına yasemin ve menekşe yaprakları ekleyebilirsiniz. Reçellerin parlak olması için ise özellikle elma, armut gibi reçellerde, meyvelerin çekirdeklerinden birkaç tanesini ekleyin. Bu sayede yeterli parlaklığa ulaşmış olursunuz.

Reçeli yaparken meyvelerin çok fazla erimemesine de dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin, çilek reçeli yaparken şekeri ve meyveleri bir süre kaynattıktan sonra meyveleri içinden alıp kıvama getirin. Sonrasında meyveleri tekrar ekleyin.