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Evde pasta yaparken işinize yarayacak tüyolar

Çoğu kişinin karşı koyamadığı, kutlamaların vazgeçilmezi pasta evde yapılması mümkün olan tatlılardan. İşte püf noktaları...

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 16:13 | Son Güncelleme:
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Evde pasta yaparken işinize yarayacak tüyolarNext

Doğum günleri, özel günler gibi kutlamalarda pasta kesmek en önemli ritüellerin başında geliyor. Evde özenle hazırlanan pastalar ise kişiyi özel hissettiriyor. İşte evde pasta yapmak isteyenlerin işini kolaylaştıracak tüyolar...

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