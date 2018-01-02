Evde pasta yaparken işinize yarayacak tüyolar

Doğum günleri, özel günler gibi kutlamalarda pasta kesmek en önemli ritüellerin başında geliyor. Evde özenle hazırlanan pastalar ise kişiyi özel hissettiriyor. İşte evde pasta yapmak isteyenlerin işini kolaylaştıracak tüyolar...
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