Evde mükemmel yılbaşı için 20 öneri

Alışveriş bir gün önceden bitmeli

Minimum yorgunluk, maksimum eğlence... Kulağa ne kadar da naif geliyor, değil mi? Oysa ufak ipuçlarıyla yılbaşı akşamını bu şekilde geçirmek gerçekten mümkün. Yemek blog’u yazarı Müge Karahan’a göre ilk yapmanız gereken, yılbaşı akşamı hazırlayacağınız masanın renklerine karar vermek. Yeni yıl temasını en güzel yansıtan renklerin kırmızı, beyaz ve yeşil olduğunu düşünebilirsiniz ancak son yıllarda bu renklere alternatif bir sürü kombin ilgi çekiyor. Örneğin yeşil ve lame ya da yeşil ve dore...

Tema rengimize en uygun tabak ve bardakları bir gece önceden hazırlamak, ertesi gün yemeklerin hazırlığı sırasında masa düzeni için çaba sarf etmenizi önler.

Peçetelere bağlayacağınız küçük birer süs ve isim kartıyla konuklarınızı şaşırtmak ve onları mutlu etmek çok kolay olabilir.

Yılbaşı sofrasını ayrıcalıklı kılacak başka bir ayrıntı da masa ortasına koyabileceğiniz mum ve dekoratif objeler.

O akşam ne ikram edeceğinize önceden karar verip alışverişinizi mutlaka bugünden tamamlamaya çalışın.

Soğuk ikram edeceğiniz mezeleri yine bir gün önceden hazırlayarak yılbaşı günü servis edeceğiniz tabağa almak da telaşınızı engeller.

Sofranızı temanıza uygun şekilde yiyeceklerle tamamlamak isterseniz çelenk şeklinde börekler, çam ağacı şeklinde salatalar ve peynir tabaklarıyla dekorasyonunuzu tadılabilir hale de getirebilirsiniz.

Sofraya standart akşamlardan biraz daha geç oturulabilir düşüncesiyle, salonunuzun sehpasına kanepeler, dip soslar ve krakerler yerleştirerek misafirlerinize hoş bir karşılama yapmanız da mümkün.

Sadece 10 liraya alacağınız bir yılbaşı ışığıyla evinizin havasını değiştirebileceğinizi de unutmayın.

Bereket için nar

Yılbaşı gecesinde İspanyollar, saat tam 00.00’da yılın her ayını temsilen 12 üzüm tanesi yiyor. Danimarkalılar yine aynı saatte bir sandalyeye çıkıp yere atlıyor. Tabii, yine siz bilirsiniz ancak evin kapısında nar kırmanın yıl boyunca masaların bereketini artıracağına inanıldığını da hatırlatalım.

Eller havaya

Yarın gece alın mikrofonu elinize, istediğiniz şarkıyı söyleyin; karaokeyle sahne sizin! Peki tamam, sesinize o kadar da güvenmiyorsunuz... Yine de önceden hazırlayacağınız şarkı listesiyle eğlencenizi biraz daha kişiselleştirebilirsiniz. Geceyi daha dinamik ve neşeli hale getirmek için listenizde hem nostaljik hem ‘eller havaya’ şarkılar olsun.

Müzik yazarımız Tolga Akyıldız, listenize şu beş şarkıyı da dahil etmenizi öneriyor: Sen Olsan Bari (Aleyna Tilki), Aldatıldık (Rengin), Dert Değil (Metin Arolat), Fırtınalar (Ebru Gündeş), Rakkas (Sezen Aksu).

Bir mesajınıza bakar!

Yılbaşı gecesi, özlediğimiz uzun sohbetler için mükemmel bir vesile. Peki, sofrada sizin için 2017’nin en komik, en eğlenceli, en mutlu anlarını paylaşmaya ne dersiniz? Psikolog yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’na göre bu iyi bir fikir çünkü anılar paylaştıkça canlanır ve kendilerine özgü bir yaşam oluşturur: “Eğlenceli anıları paylaşmak ilişkiye canlılık, neşe, coşku getirerek daha hoş bir geleceğin umudunu verir. Neşeli, coşkulu insanlar birbirlerini daha yakın hissederler ve dostluk duyguları gelişir.”

Yeni yıl, kırgınlıkları ve kızgınlıkları geride bırakmak için de iyi bir fırsat. “Bazı insanların hayatını olaylar yönetir, bazı insanlar hayatlarındaki olayları yönetir” diyen Cüceloğlu’na göre kırgınlıkları ve dargınlıkları aşabilmek bir olgunluk ve gelişmişlik meselesi. Yeni yıl mesajı atmanız ya da aramanız sizin olayların üstesinden gelebilen, olgun ve güvenilir bir insan olduğunuzu gösterir; iyi bir insan bu fırsatı kaçırmamalı!

Birlikte eğlenebileceğiniz oyunları unutmayın

Kutu oyunu oynamayı tercih edenlere önerilerimiz, dünyanın en popüler oyunlarından Tabu ve Cranium Dark. Tabu’da yapmanız gereken, takım arkadaşınızın anlatmaya çalıştığı kelimeyi tahmin etmek. Tabii bunu her kelime için belirlenmiş beş yasak kelimeyi kullanmadan yapmalısınız. (D&R, 151.90 TL)

‘Yeteneklerini sergilemek isteyenlerin parti oyunu’ sloganlı Cranium Dark oyunundaysa Cranium kartını Aksiyon kartında yazdığı şekilde anlatmanız gerekiyor. (Toyzz Shop, 94.99 TL)

Özel düşünülmüş hediyeler verin

Zarafet uzmanı Gökhan Dumanlı’dan da hediye konusunda öneriler var: “Hediyenin fiyatı çok yüksek olmamalı. Önemli olan, karşı taraf için düşünülmüş, içeriği hakkında bir şeyler söyleyebileceğiniz parçalar olması...”

Çok iyi tanıdıklarınız için: Kişisel özelliklerinden yola çıkarak onlara özel seçilmiş hediyeler olmalı.

Daha az tanıdıklarınız için: Seçimleriniz sizin yaşam duruşunuzu, zevkinizi ve entelektüel birikiminizi yansıtan şeyler olmalı. İyi bir caz müzik dinleyicisiyseniz bir CD ya da plak seçebilirsiniz.

Çok sık seyahat ediyorsanız: Sizde iz bırakmış, anısı ve hikâyesi olan o ülkeye ya da şehre ait bir parça hediye edebilirsiniz.

Yeni yıla bir iyilikle girmek isterseniz: HAYTAP, TEMA, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, LÖSEV gibi sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılarak alınan hediye sertifikaları ya da yine yardım amaçlı bu derneklerin satışını yapmış olduğu ürünlerden edinebilirsiniz.