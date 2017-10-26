Evde künefe nasıl yapılır? İşte tavada çıtır çıtır lezzetin sırrı

İşte çıtır çıtır tavada künefe yapımı...

Şerbeti hazırlayın

2,5 su bardağı suyun içine 2 su bardağı toz şeker atıp aralarda karıştırarak kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra içine birkaç damla limon sıkıp karıştırın ve ocaktan alın. Şeker-su oranını kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

Kadayıfları hazırlayın

400 gr tel kadayıfı ince ince kesip derin bir karıştırma kabına alın. Kadayıfın üzerine 100 gr eritilmiş tereyağı döküp her yerine dağılacak şekilde güzelce karıştırın.

Tavayı yağlayın

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağıyla tavanın tabanını yağlayın. İsteğe bağlı olarak tereyağının içine biraz pekmez de ekleyebilirsiniz.

Kadayıfları tavaya yayın

Hazırlamış olduğunuz kadayıfların yarısını tavanın her yerine eşit miktarda gelecek şekilde yayıp üstüne bastırarak sıkışmasını sağlayın.

Peynir ekleyin

Tavaya yaydığınız kadayıfın üzerine çok kalın kesilmemiş 250 gr künefe peynirini dizin. Künefe peyniri bulamazsanız tuzsuz dil peyniri, mozzarella gibi peynirleri de tercih edebilirsiniz. Eğer Antep fıstığı seviyorsanız peynirin üzerine Antep fıstığı da ekleyebilirsiniz.

Kadayıfın kalanını peynirlerin üzerine yayın

Kalan kadayıfı da tavaya yaydıktan sonra elinizle ya da çevirme kapağıyla üstüne güzelce bastırıp künefenin iyice sıkışmasını sağlayın.

Pişirmeye başlayın

Tavanın altını açıp künefenin altı kızarıp çıtır çıtır olunca künefeyi çevirme kapağına alın. Künefeyi tekrar tavaya koymadan önce tavanın zeminin yağlayın sonra da künefeyi tekrar tavaya alın.

Şerbeti dökün

Künefenin altı da piştiğinde ocağı söndürmeden şerbeti künefenin üzerine dökün ve bir süre de böyle pişirin

Künefeyi sıcak sıcak servis edin

Künefeyi servis tabağına alıp üzerini kaymak, Antep fıstığı gibi sevdiğiniz şeylerle süsleyerek servis edebilirsiniz.