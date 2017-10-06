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    Evde korkunç ölüm! Salıncakta sallanırken...

    Sait KARADUMAN/DHA
    06.10.2017 - 16:41 | Son Güncelleme:

    AFYONKARAHİSAR’da, evde kurulan salıncakta sallanırken boynuna ip dolanan 2 yaşındaki Yusuf Efe Tangül, yaşamını yitirdi.

    Merkeze bağlı Gebeceler Beldesi’nde ailesinin eve kurduğu salıncakta sallanan Yusuf Efe Tangül’ün boynuna, iddiaya göre ip dolandı. Durumu fark eden ailesi, ipi keserek minik Yusuf Efe’yi salıncaktan indirdi. Nefes almakta güçlük çeken Yusuf Efe için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürülen Yusuf Efe Tangül, yaşamını yitirdi. Yusuf Efe’nin cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

    Etiketler: salıncak , Afyon , HASTANE
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