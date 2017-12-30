Evde içki yapmaya ‘dayanılmaz acı’ önlemi

Yapılan değişikliğe göre artık etil alkol, insan tüketimine uygun olmayacak şekilde üretilecek.

‘DAYANILMAZ ACI’ MADDE EKLENECEK

Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, evsel kullanım amaçlı etil alkolün 100 litresine 1.2 gram denatonyum benzoat katılacak ve üzerine de “gıda amaçlı kullanılması uygun değildir” uyarısı eklenecek. Denatonyum benzoat dayanılmaz ölçüde acı olan tadıyla, yenmesi uygun olmayan maddelerin yenmesini önlemek için eklenen bir kimyasal bileşim olarak biliniyor. Yönetmelik değişikliği hemen yürürlüğe girecek, ancak piyasadaki mevcut ürünler 31 Mart 2018 sonuna kadar satışa sunulabilecek.

EVDE RAKININ HAM MADDESİ

Evsel amaçlı etil alkol, evde başta rakı olmak üzere içki yapmanın temel unsurların biri olarak görülüyor. Son yıllarda evde kendi içkisini üreten kişi sayısında hızlı bir artış görülürken, bu artışa bağlı olarak etil alkol de popüler hale geldi. Gıda kullanımına uygun etil alkol ile sadece rakı değil çeşitli alkollü içecek üretilebiliyor. Ürün ile votka ve viski üretenler de tariflerini paylaşıyor.

‘KAÇAK İÇKİ RİSKİ DOĞAR’

Sektör temsilcileri ise bu yönde yapılacak düzenlemenin ucuza satılan kaçak içkiye olan talebi artırabileceğine dikkat çekiyor. Türkiye’de içkiler üzerindeki vergi yükü sık sık tartışma konusu oluyor. Son olarak bu yılın temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 70’lik rakı üzerinden alınan ÖTV 46.72 liradan 50.37 liraya

yükseldi. İçkide ÖTV üzerinden ayrıca yüzde 18’lik KDV alınıyor. Bir şişe 70’lik rakıdan tahsil edilen KDV de 8.4 liradan 9.06 liraya yükseldi. Böylece 93 TL olan 70’lik rakıya ödenen bedelin 60 TL’si vergi oldu.