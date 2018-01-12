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‘Ev’de herkes Türk malı istiyor

Kazım DOĞAN / FRANKFURT
12.01.2018 - 10:01 | Son Güncelleme:

Frankfurt’ta düzenlenen ev tekstili fuarı Heimtekstil’e katılan Türk şirketlerinin temsilcileri, dünya pazarında Türk malı ürünlerin çok tercih edildiğini, tasarım ve üretimi aynı anda yapan ülke olarak bakıldığında Türkiye’nin ilk sırada yer aldığını söylüyor.

TÜRKİYE Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın, dünyanın her yerinde evlerde Türk markasını görmenin mümkün olduğunu söyledi. Çok sayıda ülkeden firmanın ev tekstili ürünleri konusunda, “Türk malı istiyorum” dediğini belirten Aydın, şunları söyledi:

“Türk ev tekstili sektörü, çok büyük çaba harcıyor. Türkiye, 2000’li yıllarda fason üretim yapıyordu. Artık daha iyi kaliteyi, daha iyi hizmet vermeyi öğrendi. Bugün koleksiyon yapan ve üreten tek ülke konumuna geldi. Sektörün 3 milyar dolar ihracatı, 12 milyar iç piyasa satışı var.”

‘Ev’de herkes Türk malı istiyor

TASARIMDA İLK SIRADAYIZ
TETSİAD Genel Koordinatör Yardımcısı Murat Atilla Bulut da perdeden havluya, döşemeliklerden duvar kağıdına kadar Türk şirketlerin fuarda her ürün bölümünde yer aldıklarını söyledi:
“Dünya ihracat sıralamasında dördüncüyüz. Çin, açık ara önde. Çünkü fason üretim yapıyor. Tasarım ve üretim olarak sıralandığında ilk sıradayız. İkisini birlikte yapabilen en iyi ülke biziz. Trend konusunda avantaj yakaladık.”
Zorlu Tekstil grubu da fuarda ürünlerini tanıtıyor. Zorlu, kalite ve zarafeti çağrıştıran ürünlere sahip Taç, Valeron gibi farklı markalarıyla ilgi görüyor. Taç perde ve nevresim ürünleriyle, Valeron ise nevresim takımlarından bornoz ve havluya kadar oldukça zengin ürün yelpazesiyle ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

‘Ev’de herkes Türk malı istiyor

TÜRK HAVLULARI BİLİNEN BİR ÜRÜN
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üye şirketlerinin ürettiği havluları ‘Turkish Towels’ (Türk havluları) markasıyla tanıttı. Denizli’den 65 şirketin fuara katıldığını belirten DENİB Başkanı Süleyman Soysert, “Türk havlusu dünyada tanınan, bilinen bir ürün. Dünya banyo kültüründe kendisini kabul ettirdi. Biz bunun üzerine farkındalık yaratacak çalışmalarla katlar inşa etmeye çalışıyoruz. Ortak markamızın tanıtımı dünyanın her bölgesinde yapılıyor.”

DOĞAL ÜRÜNLERE EĞİLİM VAR
Bursa’da üretim yapan Kaçar Tekstil yöneticileri Can Özer, Ahmet Okçuoğlu, Ali Çilek ile Furkan Kemik, döşemelik ve perdelikte dijital baskı ile sınırsız renk yelpazesine ulaştıklarını söylüyor. Ürünlerde modern, güncel renkleri kullandıklarını belirten şirket yetkilileri, “Avrupa’da talep arttı. Doğal ürünlere ciddi bir eğilim var” dedi.
Türkiye’nin 257 şirketle temsil edildiği fuar bugün sona eriyor.

‘Ev’de herkes Türk malı istiyor


‘Ev’de herkes Türk malı istiyor


‘Ev’de herkes Türk malı istiyor


‘Ev’de herkes Türk malı istiyor


‘Ev’de herkes Türk malı istiyor

Etiketler: FRANKFURT , Heimtekstil 2018 , havlu
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