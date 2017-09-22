Evde hamursuz pizza nasıl yapılır?

Eğlenceli arkadaş ortamlarında sohbet ederken, film izlerken ya da gece acıktığınızda ilk aklınıza gelen alternatiflerden biri, şüphesiz pizza! Üzerine eklenecek malzemelerle çok çeşitli şekillerde hazırlanan pizzanın tabanını hamursuz hazırlamak bile mümkün.

Patatesli: Patates, hamur kullanmadan pizza yapmanın yollarından biri ve belki de en doyurucu olanı! Bunun için yapmak istediğiniz pizza miktarına uygun sayıda patates haşlayın ve soyun. Patateslerin daha kolay ve çabuk haşlanmasını isterseniz, küçük boyda patatesler tercih edin. Haşlanmış patatesleri soyun ve bir kapta ezin. Ezdiğiniz patateslerin üzerini kapatarak yarım saat kadar buzdolabında bekletin. Böylece patatesin kıvam kazanmasını sağlamış olacaksınız. Daha sonra patatesi bir kaba yayın ve üzerine pizza harcı olarak kullanmak istediğiniz malzemeleri ekleyin. Patatesin içine ya da üzerine kaşar peyniri ekleyerek, tabanın harcı daha sıkı tutmasını da sağlayabilirsiniz. Pizza malzemesi olarak; salam, sosis, sucuk, kırmızı biber, yeşil biber, ton balığı, soğan, kurutulmuş et, cheddar peyniri, patlıcan, enginar, tavuk, deniz ürünleri, mantar, mısır veya zeytin kullanabilirsiniz.





Karnabaharlı: Hamur kullanmadan yapılabilecek pizzalardan bir diğeri de karnabaharlı pizza. Bunun için yine pizza miktarına göre yarım ya da tam karnabaharı küçük parçalara ayırarak tencereye alın ve üzerine su ekleyin. Karnabaharları zaman zaman kontrol ederek haşlayın ancak çok fazla yumuşamamalarına dikkat edin. Karnabaharları haşladıktan sonra blender'a alın ya da bir çatal yardımıyla ezin. Tamamen parçaladığınız karnabaharları temiz bir beze koyarak suyunu sıkın. Suyu alınmış karnabahar püresini bir kaba yayın ve baharat ekleyin. Kaşıkla bastırarak iyice sıkışmasını sağlayın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.





Kinoalı: Pizza tabanı için kullanabileceğiniz bir diğer ürün ise kinoa! Bunun için ihtiyacınız olan 2 yumurta, 2 yemek kaşığı kinoa tohumu, 1 yemek kaşığı yulaf kepeği ve isteğe göre keten tohumu ve karabuğday. Yumurtaları güzelce çırptıktan sonra içerisine haşlanmış ve yumuşamış kinoaları ve yulaf kepeğini karıştırın ve güzelce çırpın. Daha sonra baharatları ekleyin. Bu aşamada dilerseniz sindirimi güçlendirici keten tohumu ve yine haşlanmış karabuğdayı ekleyebilirsiniz. Bu karışımı bir tavaya dökün ve kapağını kapatarak üstlü altlı pişmesini bekleyin. Yulaf kepeği, bu karışımın kabarmasını ve doyurucu bir nitelik kazanmasını sağlayacak. Daha sonra üzerine malzemeleri dökün ve fırınlayın.