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    Evde dehşeti yaşadı: Eşi benzin dökerek yakmaya çalıştı

    AA
    08 Ağustos 2017 - 19:09Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 19:09

    Başkentte Irak uyruklu İbrahim Muhammed Musa Abo, aldattığından şüphelendiği eşi Nacar Muhammed Ali Omar'ı benzin dökerek yakmak istedi.

    Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 401. Cadde'de bir binada yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
    Adrese ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede olayın yangın olmadığını, Irak uyruklu İbrahim Muhammed Musa Abo'nun (38) kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Nacar Muhammed Ali Omar'ı (36) yakmaya çalıştığını belirledi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Saçları ve eli yanan Omar, olay yerine çağrılan ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, eşi Abo gözaltına alındı.
    Abo'nun emniyette verdiği ifadesinde eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için yakmak istediğini söylediği öğrenildi.

    Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede ayrıca 1,5 litrelik şişedeki benzinin yarısının kullanıldığını ve yerlerin ıslak olduğunu tespit etti.

    Etiketler: ırak , benzin , kıskançlık , Kıskançlık
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