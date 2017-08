‘Ev’de bayram

ÖDEME 1 YIL SONRA

Teknik Yapı, 1 yıl taksit ertelemeli kampanyasına başladı. Kartal’da adalar manzarası sunan ‘Deluxia Park Residence’ projesinde başlayan kampanyada, üç ayrı avantajı bir arada sunuyor. Şirket, eylül sonuna kadar sürecek kampanya ile peşinat, faiz ve taksit erteleme gibi üç ayrı ödeme avantajı sağlıyor. 1 yıl taksit ertelemeli seçenekte yüzde 20 peşinat yeterli oluyor. Kullanılacak yüzde 80 oranındaki banka kredisinin faizi Teknik Yapı’nın desteği ile yüzde 0.75’e indirildi. Buna ek olarak Teknik Yapı ve bankalar arasında gerçekleştirilen özel anlaşmaya bağlı olarak taksit ödemeleri 1 yıl sonra başlayacak. Sınırlı sayıda daireler için geçerli olacak kampanya bir ay sürecek. Bu kapsamda düşük peşinatla daire sahibi olmak isteyenlere yüzde 5 peşinat ile 120 ay yüzde 0.65 faiz oranı sunuluyor. Faiz ödemek istemeyenler için yüzde 25 peşinat ile 60 ay sıfır faiz gibi ödeme planları da kampanya kapsamında yer alıyor. Peşin alımlarda liste fiyatına yüzde 15 iskonto uygulanıyor.

48 AYDA VADE FARKI YOK

TOKİ ve Emlak Konut’un müteahhit firmalarından Ilgın İnşaat, Gaziosmanpaşa Belediyesi ortaklığıyla sektöre kazandırdığı ‘master planlı’ dönüşüm projesi WE Haliç’e özel olarak kampanya hazırladı. Kampanya kapsamında yatırımcılara şirket bünyesinde, 48 aya kadar vade farksız taksitlendirme imkânı sunuluyor. Projede, daire fiyatları 229 bin TLden başlıyor. WE Haliç projesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde ilan edilen İslambey Caddesi’nde yükseliyor. Bin 57 konut ve 27 ticari alan olmak üzere bin 84 bağımsız bölümden oluşan projenin büyük bölümünün yeşile, peyzaja ayrıldığı belirtiliyor. We Haliç’te 40 metrekarelik stüdyolardan başlayıp farklı daire tipleri ve metrekare seçenekleriyle 5+1’e kadar bahçeli, teraslı ve 2,90 metre tavan yüksekliğine sahip daire seçenekleri yer alıyor.

4 SEÇENEKLİ FIRSAT

Çukurova Gayrimenkul, Kartal’daki eylülde teslime hazırlanan projesi Çukurova Balkon’da dört seçenekli kampanyasını sürdürüyor. Kampanya kapsamında, tamamı peşin ya da yüzde 20 peşin, yüzde 80 banka kredili alımlarda yüzde 12 indirim uygulanıyor. Diğer seçeneklerde ise liste fiyatı üzerinden vade farksız olarak; yüzde 50 peşin, yüzde 25 Ocak 2018’de, yüzde 25 Ocak 2019’da ödeme veya yüzde 10 peşin, yüzde 30 Eylül 2017’de, yüzde 30 Nisan 2018’de, yüzde 30 Eylül 2018’de ödeme imkânı tanınıyor. Fiyatlar 395 bin liradan başlıyor.

PEŞİNATI DÜŞÜRDÜ

Ortadoğu Grup, hayata geçirdiği Resim İstanbul, Yeni Nesil Eyüp ve Mod İstanbul, projelerinde Kurban Bayramı sonuna sürecek kampanya başlattı. Sancaktepe’deki Resim İstanbul projesinde, dairelerin liste fiyatından yüzde 10 indirim uygulanıyor. Yüzde 10 peşinatla ev sahibi olunurken, 12 ay boyunca başka bir ödeme de yok. Resim İstanbul projesi 28 blok ve 1394 daireden oluşuyor. Yeni Nesil Eyüp’te ise Kurban Bayramı sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında yüzde 15 indirim avantajıyla, yüzde 5 peşinat vererek 120 aya varan vade seçenekleri ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Yeni Nesil Eyüp projesi, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 222 daire ve 9 ticari üniteden oluşuyor. Kağıthane’de hayata geçen Mod İstanbul projesinde, bayrama özel avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında, dairelerin liste fiyatından yüzde 10 indirim yapılarak, yüzde 10 peşinatla, teslime kadar başka ödeme yapmadan daire sahibi olma imkânı sağlanıyor. Daire fiyatları 460 bin liradan başlıyor.

72 AY FAİZSİZ SEÇENEK

Ceylan İnşaat, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kadıköy Göztepe’de hayata geçirdiği Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları’da kampanya düzenledi. Alıcılarına 568 bin TL’den başlayan fiyat, 2 bin 200 TL’den başlayan taksit ve 72 ay faizsiz seçeneklerle buluşturan Ceylan İnşaat, Kurban Bayramı yüzde 10 indirim fırsatı sunuyor. Bayram boyunca devam edecek kampanya kapsamında proje yeni alıcılarını bekliyor. Yaklaşık 5 bin 800 metrekare arsa üzerinde 25 katlı tek blok halinde projelendirilen Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları’nda 192 rezidans daire, 9 ofis ve 6 ticari mağaza inşa ediliyor. Büyüklükleri 91 ile 204 metrekare arasında değişen dairelerde 1+1 - 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri sunuluyor. Projede dairelerin yüzde 50’si satılırken, kişiye özel ödeme planları da yapılıyor.

120 AY VADE ŞANSI

Luxera Gayrimenkul, Yenibosna ve Mahmutbey’de hayata geçirdiği iki projesinde kampanya yaptı. Firma, 120 ay vade ve yüzde 5 peşinatla ev sahibi olma imkânının yanı sıra alternatifli ödeme seçenekleri de sunuyor. Firma her iki projesinde yüzde 5 peşinatla banka kredisi ya da yüzde 25 peşinatla firma bünyesinde 24 ay vade farksız ödeme imkânı sağlıyor. Yenibosna’daki Luxera Yenibosna’da 110 konut bulunurken 1+1 daireler 419 bin TL’den başlıyor. Teslimler ise Ağustos 2019’da. Luxera Meydan’da 242 daire ile 50 ticari ünite yer alıyor. Projede teslimlerin Aralık 2019’da yapılması planlanıyor.

YÜZDE 17 İNDİRİM

BABACAN Holding 4 projesinde ödeme fırsatları sağlanıyor. Atatürk Havalimanı’nın karşısında yer alan Babacan Port Royal projesinde 814 daire var. Teslimin Mayıs 2019’da gerçekleştirilmesi planlanan projede 40 ay sıfır faiz ya da yüzde 17 net indirim fırsatı bekliyor, fiyatlar ise 269 bin TL’den başlıyor. Beylikdüzü E-5 üzerindeki Babacan Premium 2. etabı için ön talep toplanıyor. 1009 konutlu projenin 2. etabında 117 konut var. Fiyatlar 292 bin TL’den başlarken, firma bünyesinde 40 ay 0 faiz ile konut sahibi olmak mümkün. Beylikdüzü’ndeki Babacan Palace projesinde teslimler hemen gerçekleşiyor. Projeden peşinatsız aylık 1.950 TL taksitle konut sahibi olunuyor. Basın Ekspres Yolu üzerinde hayata geçirilen otel konforunda rezidans konseptine sahip Prime Suites projesinde de teslimlere devam ediliyor. Farklı alan büyüklüğüne sahip toplam 142 daire eşyalı olarak teslim ediliyor.