Evde badem sütü yapmanın püf noktaları

Özellikle vegan beslenmeyi tercih edenlerin kullandığı düşünülse de hayvansal sütlerdeki laktoza duyarlı olan pek çok kişi de badem, soya gibi alternatif sütleri tercih ediyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz badem sütü tarifi:

Malzemeler

1 su bardağı çiğ badem, 4 su bardağı içme suyu (miktarını tercihinize göre değiştirebilirsiniz), tatlandırmak için tercih ederseniz bal, pekmez, kakao, tarçın...

Hazırlanışı

Çiğ bademleri 1 dakika boyunca kaynar suda bekleterek kabuklarının yumuşamasını sağlayın. Daha sonra kabuklarından ayırıp soğuk suda en az 12 en fazla 24 saat boyunca bekletin. Beklettiğiniz bademlerin suyunu süzün ve blender'a koyun. Üzerine arzu ettiğiniz miktarda ya da standart olarak 4 su bardağı içme suyu ekleyin. 2-3 dakika boyunca blender'da karıştırın. Homojen ve akışkan bir karışım elde ettiğinizde mikseri kapatın. Daha sonra bir sürahinin ya da kavanozun üzerine temiz bir tülbent geçirin. Blender'daki karışımı sürahiye aktarın. Badem sütü sürahiye akarken posası tülbentte kalacaktır. Temiz ellerinizle tülbentte kalan posayı sürahinin içine iyice sıkın. Badem sütünüz hazır. Dilerseniz tatlandırmak için arzu ettiğiniz miktarda tarçın, vanilya, kakao, bal, pekmez, keçiboynuzu tozu, çekirdekleri çıkarılmış hurma, achai, kakule, chia tohumu vb. besin maddelerini de blender'a ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız badem sütünüzü krep ya da sütlü tatlılar yaparken, çay, kahve tüketirken kullanabileceğiniz gibi içine koyacağınız meyvelerle mikserden geçirerek lezzetli smoothie'ler de hazırlayabilirsiniz.

Tülbentte kalan badem posasını ise badem ezmesi olarak tüketebileceğiniz gibi, kek, kurabiye, badem helvası yaparken ya da böreklerde peynir yerine vegan tercih olarak kullanabilirsiniz.

VE İŞTE BADEM SÜTÜNÜZLE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ ENFES BİR SMOOTHIE