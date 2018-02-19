Evde badem sütü yapmanın püf noktaları

Özellikle vegan beslenmeyi tercih edenlerin kullandığı düşünülse de hayvansal sütlerdeki laktoza duyarlı olan pek çok kişi de badem, soya gibi alternatif sütleri tercih ediyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz badem sütü tarifi:
Malzemeler
1 su bardağı çiğ badem, 4 su bardağı içme suyu (miktarını tercihinize göre değiştirebilirsiniz), tatlandırmak için tercih ederseniz bal, pekmez, kakao, tarçın...
Hazırlanışı
Çiğ bademleri 1 dakika boyunca kaynar suda bekleterek kabuklarının yumuşamasını sağlayın. Daha sonra kabuklarından ayırıp soğuk suda en az 12 en fazla 24 saat boyunca bekletin. Beklettiğiniz bademlerin suyunu süzün ve blender'a koyun. Üzerine arzu ettiğiniz miktarda ya da standart olarak 4 su bardağı içme suyu ekleyin. 2-3 dakika boyunca blender'da karıştırın. Homojen ve akışkan bir karışım elde ettiğinizde mikseri kapatın. Daha sonra bir sürahinin ya da kavanozun üzerine temiz bir tülbent geçirin. Blender'daki karışımı sürahiye aktarın. Badem sütü sürahiye akarken posası tülbentte kalacaktır. Temiz ellerinizle tülbentte kalan posayı sürahinin içine iyice sıkın. Badem sütünüz hazır. Dilerseniz tatlandırmak için arzu ettiğiniz miktarda tarçın, vanilya, kakao, bal, pekmez, keçiboynuzu tozu, çekirdekleri çıkarılmış hurma, achai, kakule, chia tohumu vb. besin maddelerini de blender'a ekleyebilirsiniz.
Hazırladığınız badem sütünüzü krep ya da sütlü tatlılar yaparken, çay, kahve tüketirken kullanabileceğiniz gibi içine koyacağınız meyvelerle mikserden geçirerek lezzetli smoothie'ler de hazırlayabilirsiniz.
Tülbentte kalan badem posasını ise badem ezmesi olarak tüketebileceğiniz gibi, kek, kurabiye, badem helvası yaparken ya da böreklerde peynir yerine vegan tercih olarak kullanabilirsiniz.
VE İŞTE BADEM SÜTÜNÜZLE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ ENFES BİR SMOOTHIE
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün