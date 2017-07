Evde anne okulda hoca sahnede arkadaş

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı Yrd. Doç. Melek Göküstün, aynı konservatuvarın Keman Sanat Dalı lisans üçüncü sınıf öğrencisi kızı Zeynep Göküstün ile hem hayatı hem de sahneyi paylaşıyor. Ortak tutkusu keman olan ikilinin verdiği 50’den fazla konser izleyenlerden tam not alıyor. Yrd. Doç. Melek Göküstün’ün sanat hayatında, 20 yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda korno sanatçısı olan babası Doç. Dr. Ferhat Güneri’nin etkisi büyük. Küçük yaşta Devlet Konservatuvarı’na giren Yrd. Doç. Dr. Göküstün kızıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu, “Kızım Zeynep’in de bir enstrüman çalmasını istedim ve 9 yaşında piyano eğitimi almasını sağladım. Her ne kadar farklı bir enstrümanı çalmasını istesem de o, keman çalmakta ısrar etti. Biz de eğitimini bu alanda sürdürdük. Konservatuvara önce kursiyer olarak girdi. Daha sonra ortaokul eğitimini tamamladı ve lise düzeyinde yetenek sınavına girip eğitimine devam etti. Şimdi üniversitede benim öğrencim olarak lisans eğitimi alıyor” sözleriyle anlatıyor.



DİĞERLERİ GİBİ

Başta kızının öğrencisi olmasını istemiyor Göküstün, çünkü onun kendi kendini sürekli daha iyi olmak için çok fazla zorlayacağını düşünüyor. “Ancak o dönüp yine öğrencim oldu” diyerek anlatıyor bu süreci, “Öğrencilerim arasında hiçbir zaman ayrıcalık gözetmedim. Zaten kızım da bana hiçbir zaman annesiymişim gibi davranmadı. Sınıftayken aramızdaki öğrenci-öğretmen ilişkisini koruduk. Evde sınavlarına çalışırken zaman zaman gergin anlar yaşadığı oluyor. Bu da bir anne olarak beni etkiliyor ancak ‘Diğer öğrenciler neyse kızım da o’ diyorum.”



İYİ BİR ÖĞRENCİ

Kızıyla gurur duyuyor. Ortak paylaşımlarına çevredekilerin de gıptayla baktığını söyleyerek, “Aslında en iyi öğrencilerimden biri de kızım Zeynep diyebilirim. Hatta ona ‘Çalışma artık’ dediğim bile oluyor. Gerçekten Zeynep, yeterli olduğunu göstermek için çok fazla çalışıyor. Hoca olarak kendimi çok iyi hissettiğim bir öğrenci; disiplinli ve çalışkan. Annesi, hocası ve sahne arkadaşı olarak gurur duyuyorum” diyor.



ROL MODELİ ANNESİ

Sanat hayatında annesini kendisine örnek aldığını belirten Zeynep Göküstün ise “Annem her zaman farklı bir enstrüman çalmamı istedi. Fakat o benim rol modelim ve ona hayranım. Ayrıca keman benim için de bir tutkuydu. O nedenle ben de keman çalmak istedim. Israrım üzerine ailem de beni bu alanda destekledi” diyor. Çok yoğun bir program içinde hareket ettiklerini vurgulayan Zeynep Göküstün, “Evdeyken birlikte keman çalamıyoruz, onun yerine çalışmalarımızı konservatuvarda sürdürüyoruz. Annemle bugüne kadar elliden fazla konserde aynı sahneyi paylaştım. O iyi bir akademisyen dolayısıyla annem olduğu için bir başka sınıfa gidecek olsaydım; belki de onun gibi bir akademisyenden mahrum kalacaktım. Onunla aynı evi, sınıfı ve sahneyi paylaşmak benim için mutluluk verici” diyerek yaşadıklarını özetliyor.