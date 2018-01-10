Evde 84 ay 0 faiz fırsatı

600 milyon lira satış değerine sahip projede 724 konut ve 52 cadde mağazası yer alacak. Emlak Konut projelerinde ocak-mart aylarında uygulanacak 84 ay 0 faiz kampanyasına Ispartakule’den başlanacak. Yüzde 10 peşinat ve 84 aylık ödeme planı kapsamında alım yapanlardan faiz talep edilmeyecek. Konut alıcıları yüzde 5 ya da 10 tutarında ara ödemeler yapacak. Sıtar İnşaat İcra Kurulu Başkanı Müslim Güzel, “Lansman dönemine özel dairelerin metrekare başlangıç fiyatını 3 bin 500 TL olarak belirlendik. Daire fiyatları ise 446 bin liradan başlıyor. Teslimleri 2020’de yapacağız” dedi.

‘İNŞAAT ALANI AZALMALI’

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 84 ay 0 faiz kampanyası ile gayrimenkul sektörüne destek verdiklerini söyledi. Projenin Emlak Konut’a ait bölgedeki son arsa üzerinde hayata geçtiğini belirten Kurum, “600 milyon TL satış gelirine sahip olacak projemizin yüzde 22’si olan 132 milyon TL Emlak Konut şirket payı olacak” dedi. Kurum önceki gün yaptığı açıklamada gayrimenkul sektöründe yeni bir döneme girildiğini belirtmiş ve gereksiz lüks evler ve sosyal alanlar yapılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Mütevazi proje dönemine tekrar vurgu yapan Kurum, “Mesela bu projede 185 bin metrekare inşaat yapılıyor ama 100 bin metrekaresi satılabilir alan. Kalanı yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, sanat alanı... Bunları yapalım ama oranını aşağıya çekmeliyiz. Mimarlar da biraz kendine çeki düzen vermeli. 100 bin metrekare satılabilir alan varsa en çok 140-150 bin metrekare inşaat yapmalıyız” diye konuştu.