Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Evde 84 ay 0 faiz fırsatı

Evde 84 ay 0 faiz fırsatı

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 21:22 | Son Güncelleme:

İSTANBUL Ispartakule’de, Emlak Konut GYO güvencesiyle Sıtar İnşaat, Aslan Yapı ve Torkam İnşaat ortaklığında geliştirilen ‘Ebruli Ispartakule’ konut projesi satışa sunuldu.

600 milyon lira satış değerine sahip projede 724 konut ve 52 cadde mağazası yer alacak. Emlak Konut projelerinde ocak-mart aylarında uygulanacak 84 ay 0 faiz kampanyasına Ispartakule’den başlanacak. Yüzde 10 peşinat ve 84 aylık ödeme planı kapsamında alım yapanlardan faiz talep edilmeyecek. Konut alıcıları yüzde 5 ya da 10 tutarında ara ödemeler yapacak. Sıtar İnşaat İcra Kurulu Başkanı Müslim Güzel, “Lansman dönemine özel dairelerin metrekare başlangıç fiyatını 3 bin 500 TL olarak belirlendik. Daire fiyatları ise 446 bin liradan başlıyor. Teslimleri 2020’de yapacağız” dedi.

‘İNŞAAT ALANI AZALMALI’

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 84 ay 0 faiz kampanyası ile gayrimenkul sektörüne destek verdiklerini söyledi. Projenin Emlak Konut’a ait bölgedeki son arsa üzerinde hayata geçtiğini belirten Kurum, “600 milyon TL satış gelirine sahip olacak projemizin yüzde 22’si olan 132 milyon TL Emlak Konut şirket payı olacak” dedi.  Kurum önceki gün yaptığı açıklamada gayrimenkul sektöründe yeni bir döneme girildiğini belirtmiş ve gereksiz lüks evler ve sosyal alanlar yapılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Mütevazi proje dönemine tekrar vurgu yapan Kurum, “Mesela bu projede 185 bin metrekare inşaat yapılıyor ama 100 bin metrekaresi satılabilir alan. Kalanı yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, sanat alanı... Bunları yapalım ama oranını aşağıya çekmeliyiz. Mimarlar da biraz kendine çeki düzen vermeli. 100  bin metrekare satılabilir alan varsa en çok 140-150 bin metrekare inşaat yapmalıyız” diye konuştu.

Etiketler: Aslan Yapı , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri