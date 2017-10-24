Evde 1 milyon aşıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın en çok konut satılan ayı eylül oldu. Yılın ilk 9 ayına bakıldığında ise 1 milyon 30 bin 728 konut satışı ile rekor kırıldığı görüldü. Geçen yıl Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmış ve toplam 1 milyon 341 bin 452 ev satılmıştı. Henüz açıklanmayan 3 aylık satışlar da düşünüldüğünde gayrimenlul sektörü temsilcileri yeni rekor beklediklerini açıkladı. Hükümetin sağladığı KDV ve harç indirimleri ile inşaat şirketlerinin yaptığı kampanyaların satışları olumlu yönde etkilediği de belirtildi. Banka kredili satışlar eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.7 düşerken, senet gibi diğer satış türleri yüzde 49.3 arttı

Türkiye’den 1 milyon dolar üzerinde ev alana vatandaşlık verilmesi ve yabancılara KDV muafiyeti uygulanması da satışları tetikledi. Türkiye’den yabancıya yapılan konut satışı Aralık 2015’ten bu yana en yüksek adeti Eylül 2017’de gördü. Yabancılara konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75.2 artarak 2 bin 236 oldu.