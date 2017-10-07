Ev yakan eski sevgiliye 15 yıl hapis

Olay, 5 Nisan 2013’te meydana geldi. Kız arkadaşı Sevilay Yaşoğlan tarafından terk edilen Fatih Gökmen, iddiaya göre, kızın evine gidip yangın çıkardı. Yangında, Yaşoğlan’ın engelli kardeşi Sevgi Yaşoğlan yaralandı.

Olayla ilgili Fatih Gökmen hakkında açılan davanın karar duruşması, bugün Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, sanık Fatih Gökmen, başka bir suçtan tutuklu olduğu Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekil avukatı ve taraf avukatları hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan savcı Cem Sağdıç, sanık Fatih Gökmen ile Sevilay Yaşoğlan arasında öncedenÿgönül ilişkisi olduğunu belirtti. Sevilay Yaşoğlan’ın epilepsi hastası ve yatalak kardeşi Sevgi’ye baktığı belirtilen mütalaada, Yaşoğlan’ın aynı evde bir süre önce sanık Gökmen’le de birlikte yaşadığına vurgu yapıldı. Ayrıca, Yaşoğlan’ın olaydan bir süre önce sanık Gökmen’den ayrıldığı, bunun üzerine Gökmen’in Yaşoğlan’a husumet beslediğine dikkat çekildi.

RET CEVABI

Sanık Fatih Gökmen’in Sevilay Yaşoğlan’dan para istediği ve ret cevabını alması üzerine telefonla tehdide başladığı belirtilen mütalaada, şöyle denildi:

"Sanığın daha sonra telefonla mesaj atarak ’Evini yakacağım’ demesi üzerine Sevilay Yaşoğlan evde yatalak kardeşi olduğunu ve evi yakamayacağını söyledi. Buna rağmen sanık, Sevilay ve yatalak kardeşi Sevgi’nin oturduğu eve giderek, mutfak penceresinin sinekliğini kesip, perdeyi tutuşturarak, Sevilay’a, ’Gel Sevgi’yi kurtar’ diye mesaj attı."

Savcı Sağdıç mütalaasının sonunda, sanık Gökmen’in, ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, ruh ve beden anlamında kendini savunamayacak durumda olan Sevgi Yaşoğlan’ı öldürmeye teşebbüs suçundan, Fatih Gökmen’i 15 yıl hapse mahkum etti.