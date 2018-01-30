Ev tekstili yeni tasarımcılar arıyor

UTİB, yenilikçi, katma değeri yüksek ürünleri ve genç tasarımcıları sektöre kazandıracak yarışma ile ev tekstili alanında Avrupa’nın birinci büyük ihracatçısı olan Türkiye’nin sektördeki yerini güçlendirmeyi amaçlanıyor. Bu yıl ‘Göç’ teması ile yapılacak olan yarışmaya, ürün tasarımı kategorisinde sadece öğrenciler başvurabilecek. Online elemeyi geçen 10 yarışmacı, Finlandiya Aalto Üniversitesi Tekstil ve Tasarım Profesörü, Yaratıcı Direktör Maarit Salolainen mentorluğunda tasarım atölyesine katılma hakkı kazanacak ve tasarımlarının prototiplerini üretme şansını bulacaklar.