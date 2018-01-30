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Ev tekstili yeni tasarımcılar arıyor

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 00:47 | Son Güncelleme:

ULUDAĞ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile bu sene 8. si düzenlenecek UTİB Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’na online başvurular 15 Ocak’ta başladı.

UTİB, yenilikçi, katma değeri yüksek ürünleri ve genç tasarımcıları sektöre kazandıracak yarışma ile ev tekstili alanında Avrupa’nın birinci büyük ihracatçısı olan Türkiye’nin sektördeki yerini güçlendirmeyi amaçlanıyor. Bu yıl ‘Göç’ teması ile yapılacak olan yarışmaya, ürün tasarımı kategorisinde sadece öğrenciler başvurabilecek. Online elemeyi geçen 10 yarışmacı, Finlandiya Aalto Üniversitesi Tekstil ve Tasarım Profesörü, Yaratıcı Direktör Maarit Salolainen mentorluğunda tasarım atölyesine katılma hakkı kazanacak ve tasarımlarının prototiplerini üretme şansını bulacaklar.

Etiketler: gazetehaberleri
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