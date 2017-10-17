Ev sahiplerinden 1 milyarlık katkı

Paketle, gelecek yıl kira geliri elde eden ev sahipleri, götürü gider indirimini yüzde 15 olarak gösterebilecekler. Şans oyunlarından kesilecek verginin yüzde 20’ye çıkarılmasından da 290 milyon lira gelir elde edilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren torba yasa tasarısıyla ev sahiplerinin kira gelirlerinde götürü gider indirimini düşüren madde kabul edildi. Gelir Vergisi kanununda yapılan değişiklikle yüzde 25 olarak uygulanan götürü gider indirimi yüzde 15’e indirildi. Bu düzenleme ile gelecek yıl ev sahipleri bu yıl elde ettikleri kira gelirini beyan ederken daha fazla vergi ödeyecekler. Bu yıl evini 500 lira kiraya veren bir ev sahibi yıllık olarak 6 bin lira kira geliri elde etmişse, önce kira istisna tutarını düşecek. 2017 için istisna 3 bin 900 lira. Ev sahipleri istisnayı düştükten sonra yüzde 25 götürü gider indirimini kullanabiliyor. Yüzde 25’lik orana göre aynı ev sahibi ödeyeceği vergiden 525 lira daha düşebilecekti. Böylece ödeyeceği vergi 236 lira olacaktı. Ancak oran yüzde 15 olarak belirlendiği için ödenecek vergi artacak. Ödenecek gelir kısmından yüzde 15’e göre 315 lira düşülecek. Kalan kısımdan ödeyeceği vergi 268 liraya çıkacak. Şans oyunlarından elde edilen gelirlerden kesilen oran da yüzde 10’dan 20’ye çıkarıldı.