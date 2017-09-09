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    Ev sahibi uyurken 2 Mercedes'ini çaldı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    09.09.2017 - 22:29 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 22:29

    ÇATALCA’da önceki gün bir eve giren hırsız, ev sahibi uyurken önce ziynet eşyalarını sonra da otoparktaki Mercedes otomobillerden birini çaldı.

    Bir süre sonra eve tekrar dönen hırsız, otoparktaki ikinci Mercedes’i de alarak kaçarken ev sahibi uyandı. Ev sahibi otomobilinin çalındığını fark etti ancak hırsızı yakalayamadı. Hırsız, otomobille hızla uzaklaştı.

    Başvuru üzerine Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgede daha önce 20 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Serkan T., kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının verdikleri bilgiler doğrultusunda şüpheli olarak belirlendi. Ekipler, 5 hırsızlık olayından da araması olan Serkan T’nin peşine düştü ve Tekirdağ’dan çalınan bir otomobilde yakaladı.

    Tatile giden kişilerin evlerine girdiği belirlenen Serkan T.’nin çaldığı 3 otomobil sahiplerine teslim edildi. 

    Etiketler: hırsızlık , istanbul , gazetehaberleri
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