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Ev sahibi, tadilatı kiracıya yüklüyor

BERLİN
09 Ağustos 2017 - 12:23Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 12:25

Berlin Kiracılar Derneği’nin araştırmasına göre, restore edilen evlerde kira artışı aylık 190 euroya kadar çıkabiliyor.

ALMANYA’da kira artışları kiracıları korkutuyor. Berlin Kiracılar Derneği’nin araştırması, restore edilen evlerde kira artışının ne kadar yükseldiğini gözler önüne koydu. Ev sahibi, tamir parasının yaklaşık yüzde 42’sini kiracının sırtına yüklüyor. Berlin Kiracılar Derneği Başkanı Reiner Wild, söz verilen yenilemeyle, çıkan gerçek sonuç arasındaki farkın çok yüksek olduğunu söyledi. Bu nedenle tamir edilen binalarda kiracılar genellikle kira artışı yüksek olduğu için çıkıyor. Wild, evlerin yenilendiği konutlarda kiracıların yüzde 20 ile yüzde 30’unun evden çıktığını söyledi ve ev tamiratlarının kiracılara fazla bir yarar sağlamadığını belirtti.

METREKARE BAŞINA 7.14 EURO

2013 yılından beri Berlin’de kiralar metrekare başına 2.50 euro zam gördü. Son zamlarla birlikte Berlin’de kiralar ortalama metrekare başına 7.14 euroya yükseldi. Bunun yanında Berlin’de yeni konut inşaatları da arttı. Bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 10 bin inşaata fazladan izin verildi.

Etiketler: ALMANYA , Berlin , ev kirası
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