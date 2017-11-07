Ev kayboldu!.. Görenler inanamıyor

Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan yol kenarında yer alan 2 katlı ev, mirasçılarının ilgisizliği nedeniyle arka cephesi sarmaşıklarla kaplandı. İlgi odağı haline gelen sarmaşıklı evi gören bir daha bakıyor, fotoğraf çekip, selfie yapıyor. Çevresinde yükselen binalarla etrafı çevrilmeye başlanan evin ön cephesinde ise bir esnaf manav işletiyor.

Evin yanında esnaf olan Selçuk Ülgen, sarmaşıkların sardığı evin mükemmel bir yapı haline geldiğini belirterek, Ev şehre ayrı bir güzellik katıyor. İstesek bu şekilde olamazdı. Doğayı kendi haline bırakmak lazım. Benim böyle bir yerim olsa buradan çıkmam dedi.