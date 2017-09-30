‘Ev kadını veya başbakan’ olmak istiyor’

TABİİ tüm umutlar da SPD Federal Meclis Grup Başkanı seçilir seçilmez, Merkel kabinesinde 2013 yılından beri Federal Çalışma Bakanı olarak sürdürdüğü görevinden istifa eden bu kadın politikacıya bağlandı.

Rheinland Pfalz Eyaleti’nde 400 haneli bir köyde doğan ve hala orada atalarından kalma çiftlik evinde yaşayan Andrea Nahles’in liseyi bitirdiği günlerde çıkan Öğrenci Gazetesi’nde, hayalindeki mesleğin “Ev kadını veya başbakan olmak” olduğunu yazdığı söylenir hep.

İşte Andrea Nahles, 153 milletvekilinden oluşan SPD Federal Meclis Grup Başkanlığı’nı üstlenince, aklıma birden Almanya’nın 1998-2005 yılları arasında başbakanlığını yapan Sosyal Demokrat Gerhard Schhröder geldi.

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1978-1980 yılları arasında SPD’nin Gençlik Teşkilatı Genç Sosyalistler’in (Jusos) başkanlığını da yapan Gerhard Schröder’in 1982 yılında henüz genç bir milletvekili iken Almanya’nın eski başkenti Bonn’da bir gece kafayı çektikten sonra önünden geçerken başbakanlık binasının dev bahçesinin etrafındaki demirden bariyerlere tırmanıp, “Ich will hier rein” (Buraya girmek istiyorum” diye bağırdığı yazıldı çizildi.

Evet, Gerhard Schröder, o akşam başbakanlık binasına giremedi.

Ama 1998 yılında demirden bariyerlerini aşmasına gerek kalmadan, seçimleri kazanarak SPD ile Yeşiller’in oluşturduğu koalisyon hükümetinin başbakanı olarak bu hayalini gerçekleştirdi.

İşte Andrea Nahles’in ‘ev kadını veya başbakan olma’ hayalini okuyunca, Schröder’le ilgili bu anı aklıma geldi.

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Şu anda 48 yaşında olan Andrea Nahles, henüz 18 yaşındayken SPD üyesi oldu.

Kısa bir süre sonra da kendi köyünde SPD Yerel Teşkilatı’nı kurdu.

Daha sonraki yıllarda Jusos Rheinland Pfalz Eyalet Teşkilatı Başkanı oldu.

1995 yılında da Jusos Genel Başkanı seçildi.

Genelde hep SPD’nin sol kanadında yer aldı.

2005 yılında SPD Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Andrea Nahles’in genel sekreter olmasına karar verdi.

Ancak dönemin SPD Genel Başkanı Franz Müntefering’in kafasında bu görev için başka bir isim olduğunu açıklaması üzerine Nahles, partisinde iç sürtüşmelere meydan vermemek için gönüllü olarak feragat etti.

Ama 2009-2013 yılları arasında SPD Genel Sekreteri olarak görev yaparak, partide ikinci adam, daha doğrusu kadın oldu.

İşte şimdi ise Andrea Nahles, SPD’nin tarihinde Federal Meclis Grup Başkanlığı görevini üstlenen ilk kadın olarak tarihe geçmeyi garantiledi.

Ama belli ki, gözü daha yükseklerde.

Daha göreve başlar başmamaz, “Biz muhalefette kalmak için muhalefete geçmiyoruz” diyerek hedefin partiyi iktidara taşımak olduğu sinyalini verdi.

Bu hiç şüphesiz kolay olmayacaktır.

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SPD son seçimlerde eskiden sandık başı yapmayan 360 bin kişinin oylarını almıştır.

Ama aynı SPD, Sol Parti ve Yeşiller’e 800 bin, sağ popülist Almanya İçin Alternatif’e (AfD) 900 bin seçmen kaptırmıştır.

1998 yılında Gerhard Schröder’li SPD’ye 20 milyon seçmen oy verirken, son seçimlerde partinin seçmen sayısı 9.5 milyona düşmüştür.

İşte bu yüzden SPD’yi canlandırmak kolay olmayacaktır.

Ama yine de Almanya’nın tarihinde Angela Merkel’den sonra ikinci kadın başbakan olmak için Andrea Nahles, önümüzdeki dönemde çok yoğun bir mücadele verecektir.

Zaten daha şimdiden bunun ilk sinyallerini de verdi.

SPD Federal Meclis Grup Başkanı seçilir seçilmez, Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’ni (CDU/CSU) kast ederek, “Onlar yarından itibaren suratlarına şamar yiyecekler” diyerek ilk sert çıkışını da yaptı.