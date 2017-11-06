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Ev kadını Sevim Şimşek'in müthiş başarı öyküsü

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK
06.11.2017 - 12:32 | Son Güncelleme:

Bingöl'de ev hanımı Sevim Şimşek, ailesini geçindirmek için bileziklerini satarak başladığı besicilikte örnek üretici oldu.

Solhan ilçesine bağlı Murat köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Şimşek, 10 yıl önce bileziklerini satarak 4 inek aldı.  İneklerin sütünü satarak az da olsa gelire kavuşan Şimşek, hayvancılık işini büyütmeye karar verdi.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan yararlanmak için proje hazırlayan Şimşek, yüzde 50 hibe desteği alarak, besicilik yaptığı ağılı büyüttü. Ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 30 büyükbaş hayvan alımı için destek talebinde bulundu.
Sevim Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Gebe Düve İthalat Desteği" kapsamında verdiği krediyle yurt dışından 30 büyükbaş hayvan ithal etti. 2 yılda elde ettiği danalar için kendi imkanlarıyla yeni bir ahır yaptırdı

Kapasitenin büyümesi üzerine Şimşek, bir kişiyi de işe aldı.

HAYVAN SAYISINI 100'E ÇIKARMAK İSTİYOR
Şimşek, AA muhabirine, 4 hayvanla başladığı besicilikte aldığı destekler yardımıyla havyan sayısını 56'ya yükselttiğini anlattı.
Bu işi yapmak isteyen başkan kadınların kendisinden bilgi aldığını aktaran Şimşek, "Köy yerinde hayvancılık yapmak kolay. Köylü kadınlara besicilik yapmalarını tavsiye ediyorum. Besicilik çok güzel. Evde oturacağıma bu işi zevkle yapıyorum." dedi.

 

 

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