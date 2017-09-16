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Ev ekonomisine katkıyı kuskusla sağlıyorlar

İHA
16.09.2017 - 10:17 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 10:17

Edirne’de köyde yaşayan bazı ev hanımları, yaptıkları kuskusları satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Köyde hiçbir katkı maddesi olmadan yapılan kuskuslar, kentte yaşayanların sofralarını lezzetlendiriyor.

Yumurta, süt, irmik ve un karışımından elde edilen kuskus, özellikle kış aylarında hemen hemen her evde pişiriliyor. Yapımı makarnayı andıran, şekil olarak yuvarlak olan kuskus, özellikle çocuklar tarafından sıkça tüketiliyor. Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde yaşayan Servet Arı, yaklaşık 3 yıldan beri evinde kuskus yaparak ailesinin bütçesine katkıda bulunuyor. Servet Arı, kuskus yapmanın zor olduğunu belirterek, “Kuskus yapmak zor ve zahmetli bir iş. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan yapıyorum kuskusu. Köy yumurtası ve kendi ineklerimden sağdığım sütle yapıyorum. Kuskusu ağaç teknede yapıyorum. Saatlerce kuskus karışımını ellerimle karıştırarak yuvarlak taneler haline getiriyorum. Müşterilerim çok sayıda. Aldıkları kuskusu lezzetli bulduklarını söylüyorlar. Kuskusun kilosunu 15 TL’ye satıyorum. Genellikle şehirde yaşayan, kuskus yapmayı bilmeyen hanımlar satın alıyor. Kuskuslar serilerek güneşte kurutuluyor” dedi.

Etiketler: kuskus , kuskus yapımı , kuskus fiyatları
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