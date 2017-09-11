Üniversiteliden ilginç yöntem: Ev aramaktan sıkıldım siz beni arayın

Adana’dan üniversite eğitimi için Niğde’ye giden üniversite öğrencisi Deniz Kara, bir haftadır kiralık ev aramaktan yorulunca ilginç bir uygulamaya başvurdu. Deniz Kara, "Ev aramaktan sıkıldım siz beni arayın" yazılı ilanları sokaklara, otobüs duraklarına ve ağaçlara yapıştırdı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tesisat Teknolojileri bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Deniz Kara, “Bir haftadır kalacak kiralık ev aramaktan sıkıldım. Kiralayacak ev bulduğumuz zaman telefon ile arıyoruz konuşuyoruz. 'Erkek öğrenciysen vermeyiz bayan öğrenciysen veririz' diyorlar. Kira fiyatı 450 lira ise erkek öğrenciye 600 lira diyerek kiralamaya çalışıyorlar. Her kiracıyı kötü gibi zannediyorlar. Ben ev aramaktan çok sıkıldığım için bu ilanları yaptım. Ben de gurbetten geliyorum. Neden öğrencilere böyle davranıyorlar anlamış değilim” dedi.

VATANDAŞLAR GÜLÜYOR

Yapıştırdığı ilanı vatandaşların gülerek karşıladığını söyleyen Deniz Kara, “Önceden böyle bir şey görmedikleri için şaşırıyorlar. Yazıyı okudukları zaman da biraz tereddütte kalıyorlar. Bu yazıyı yazdıkları gibi gerçekten ev arıyorlar mı diye de şüphede kalıyorlar. Ben de buradan söylüyorum ev aradık ama bulamadığımız için böyle bir yönteme başvurduk" diye konuştu.