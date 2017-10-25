Ev almak ve yuva kurmak isteyenler desteğe koştu

Yuva kurmayı düşünen gençlere tasarruf etmeyi teşvik etmek ve biriktirdiği paraya belirli bir oranda devlet katkısı sağlamak amacıyla hükümet tarafından uygulamaya konulan “Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik” kapsamında 18 Nisan 2016 tarihinden itibaren yapılan başvurularda 30 Eylül 2017 tarihine kadar 26 bin 305 kişi aktif hesap açtı.

Bu hesaplarda ise 43 milyon 882 bin 851,47 lira birikti. Tamamı kendisine ait bir konutu olmayan vatandaşların ilk ve tek konut satın alımlarına destek sağlamak amacıyla hükümet tarafından çıkartılan “Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik” kapsamında 26 Ağustos 2016 tarihinden itibaren yapılan başvurularda ise 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle 12 bin 51 kişi aktif konut hesabı açtı. Bu hesaplarda da 71 milyon 499 bin 812,76 lira birikti.

Çeyiz Hesabı'nda devlet katkısı, evlilik tarihi itibariyle ilgili hesaptaki birikimin yüzde 20’sini ve azami 5 bin lirayı geçemez. Bu Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılır.

Yurt içi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açanlar (18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir), evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapanlar, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapmış olanlar bundan yararlanabilir.

Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açılamaz. Katılımcı çeyiz hesabın açılış tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere hesabına üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar 15 bin lirayı geçemez.

Çeyiz Hesabı açılışında katılımcı ile banka arasında sözleşme ve gerektiğinde ürün işleyiş detaylarını içeren müşteri talimatı düzenlenir. Katılımcı birden fazla Çeyiz Hesabı açamaz. Çeyiz Hesabı bankalar arasında taşınamaz.

Konut Hesabı ile ilgili bilgiler ise şöyle:

“Türk vatandaşı olmak, konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca Konut Hesabı'na düzenli ödeme yapmış olmak, 633 sayılı KHK’nin Ek 3. maddesinin yürürlüğe girdiği 7 Nisan 2015 tarihi itibarıyla devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli taşınmaz mal sahibi olmamak, konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile konut hesabının bulunduğu bankaya başvurmak gerekmektedir.

Bankaların yurt içi şubelerinde Türk lirası cinsinden mevduat veya katılım fonu hesabı olarak Türk vatandaşları tarafından açılabilir. Konut Hesabı ortak hesap olarak açılamaz. Konut Hesabı açılışında katılımcı ile banka arasında sözleşme ve gerektiğinde ürünün işleyiş detaylarını içeren müşteri talimatı düzenlenir. Katılımcı birden fazla Konut Hesabı açtıramaz.

Konut Hesabı katılımcı tarafından başka bir bankaya taşınamaz. Konut Hesabı'nın açıldığı tarihte tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli taşınmaz mal sahipleri adına Konut Hesabı açılamaz. Banka, başvuru sahibinin Konut Hesabı açılmasına engel bir durumunun bulunmadığını Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) üzerinden tespit eder.

18 yaşından küçükler adına veli veya vasi tarafından Konut Hesabı açtırılabilir. Konut Hesabı'na bir defaya mahsus olmak üzere açılış tarihinde üst sınırı aşan bir tutar yatırılabilir. Bu tutar 30 bin Türk lirasını geçemez.”

Çeyiz yardımı ile vatandaşlara yapılacak katkı miktarı 2016 yılında gerçekleşen yeniden değerleme oranı ile 5 bin 279 lira, 2017 yılında gerçekleşen yeniden değerleme oranı ile 5 bin 481 liraya yükseldi. Konut yardımı ile vatandaşlara yapılacak katkı miktarı 2016 yılında gerçekleşen yeniden değerleme oranı ile 15 bin 837 lira, 2017 yılında gerçekleşen yeniden değerleme oranı ile 16 bin 443 liraya yükseldi.