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Ev alırken bu masraflara dikkat!

Hürriyet Haber
29.01.2018 - 12:31 | Son Güncelleme:

Günümüzde ev almanın en kolay yolu bankalardan konut kredisi almak. Konut kredisi araştırırken  hesaplama tablolarında yalnızca faiz oranlarına değil, konut kredisi masraflarına da dikkat etmelisiniz.

Peki konut kredisi masraf kalemleri hangileri? Bunun yanında ev alırken ortaya çıkan masraf kalemlerini de unutmamak gerekiyor…

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda konut kredisi masraf kalemlerinin neler olduğu ve dikkat edilmesi gereken noktalar derlendi.

Konut kredisinin faiz oranı, geri ödeyeceğiniz toplam tutarı doğrudan etkilese de tek başına belirleyici değil. Cebinizden çıkacak toplam tutara etki eden masraf kalemleri de kredi araştırması yaparken araştırmanız gerekenler arasında. Bu masraf kalmelerini konut kredisine bağlı masraflar ve ev almaya yönelik masraflar olarak iki başlık altında toplayabiliriz.

DOSYA MASRAFI

Dosya masrafı, adından da anlaşılacağı üzere dosyalama masrafları için tüketiciden alınan bir masraf kalemi. Bu masraf, alınan kredinin en fazla binde 5’i oranında olabilir. Bazı durumlarda tüketiciler verdikleri bu dosya masrafının iadesini alabiliyorlar.

EKSPERTİZ ÜCRETİ

Konut kredisi kullanırken evin tamamı için kredi kullanamıyoruz. Evin değerinin yüzde 80’ine kadar kredi kullanabiliyoruz maksimum. Bunun için almak istediğiniz eve bankanın belirlediği bağımsız bir eksper gelerek evin değerini belirler ve kredi bu değer üzerinden oranlanarak verilir. Konut kredisi ile alınacak evin gerçek değerini belirlemek için bankalar, SPK lisanslı kuruluşlarla çalışır ve ekspertiz ücreti tüketiciden alınır.

SİGORTALAR

Konut kredisi sigorta işlemleri kapsamında konut sigortası ve deprem sigortası (DASK) yapılması zorunlu. Bazı bankalar hayat sigortası talep etse de buna mecbur olmadığınızı unutmayın. Konut kredisi sigorta masrafları da borcunuzu etkiler.

EV ALIRKEN ORTAYA ÇIKAN DİĞER MASRAFLAR

Konut kredisi masraflarının yanı sıra ev alırken ortaya çıkan başka masraflar da var. Bunlardan biri emlakçı komisyonu. Emlakçı komisyonu, alıcı ve satıcıdan yüzde 1-2 arasında alınan pazarlığa tabi bir masraftır.

Masraf kalemlerinden bir diğeri olan tapu harcı, taşınmaz alım satımlarında vatandaştan tahsil edilen tutardır. Tapu harcı, konutun satın alma bedelinin binde yirmisi olarak hesaplanır. Tapu harcını hem alıcı öder hem de satıcı öder.

Etiketler: Hangikredi.com
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