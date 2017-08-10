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Ev alırken bu masraflara dikkat!

Hürriyet Haber
10 Ağustos 2017 - 09:09Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 09:09

Günümüzde ev almanın en kolay yolu bankalardan konut kredisi almak. Konut kredisi araştırırken hesaplama tablolarında yalnızca faiz oranlarına değil, konut kredisi masraflarına da dikkat etmelisiniz.

Peki konut kredisi masraf kalemleri hangileri? Bunun yanında ev alırken ortaya çıkan masraf kalemlerini de unutmamak gerekiyor. İşte bu ve benzeri masraf kalemlerinin neler olduğu ve dikkat edilmesi gereken noktalar Hangikredi.com tarafından hazırlanan bir makalede ele alındı.

Konut kredisinin faiz oranı, geri ödeyeceğiniz toplam tutarı doğrudan etkilese de tek başına belirleyici değil. Cebinizden çıkacak toplam tutara etki eden masraf kalemleri de kredi araştırması yaparken araştırmanız gerekenler arasında. Bu masraf kalmelerini konut kredisine bağlı masraflar ve ev almaya yönelik masraflar olarak iki başlık altında toplayabiliriz.

Konut kredisi masrafları

Dosya masrafı: Dosya masrafı, adından da anlaşılacağı üzere dosyalama masrafları için tüketiciden alınan bir masraf kalemi. Bu masraf, alınan kredinin en fazla binde 5’i oranında olabilir. Bazı durumlarda tüketiciler verdikleri bu dosya masrafının iadesini alabiliyorlar.

Ekspertiz ücreti: Konut kredisi kullanırken evin tamamı için kredi kullanamıyoruz. Evin değerinin yüzde 80’ine kadar kredi kullanabiliyoruz maksimum. Bunun için almak istediğiniz eve bankanın belirlediği bağımsız bir eksper gelerek evin değerini belirler ve kredi bu değer üzerinden oranlanarak verilir. Konut kredisi ile alınacak evin gerçek değerini belirlemek için bankalar, SPK lisanslı kuruluşlarla çalışır ve ekspertiz ücreti tüketiciden alınır.

Sigortalar: Konut kredisi sigorta işlemleri kapsamında konut sigortası ve deprem sigortası (DASK) yapılması zorunlu. Bazı bankalar hayat sigortası talep etse de buna mecbur olmadığınızı unutmayın. Konut kredisi sigorta masrafları da borcunuzu etkiler.

Ev alırken ortaya çıkan masraflar

Emlakçı komisyonu: Alıcı ve satıcıdan yüzde 1-2 arasında alınan pazarlığa tabi bir masraftır.

Tapu harcı: Taşınmaz alım satımlarında vatandaştan tahsil edilen tutardır. Tapu harcı, konutun satın alma bedelinin binde yirmisi olarak hesaplanır. Tapu harcını hem alıcı öder hem de satıcı öder.

Etiketler: EV SATIŞI , konut kredisi , hangikredi.com , kredi
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