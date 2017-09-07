Euro'nun gözü Draghi'de

Euronun Amerikan Doları karşısında 2017 başından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kazanması sonrası Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bugün yapacağı para politikası toplantısından çıkacak mesajlar daha da önemli hale geldi. Toplantı sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi, euronun aşırı güçlenmesine vurgu yapmazsa euronun atağı hızlanabilir. Ancak, piyasaların beklediği bir açıklama gelirse euroda sert kayıplar görülebilir.

Dünya'nın haberine göre ECB toplantısında kurulun faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Piyasalar ECB’nin toplantısında iki ana başlığın konuşulmasını bekliyor. Birincisi, euronun hızlı değer kazanarak dolar karşısında 1.1921 seviyesine kadar çıkmış olmasının ECB üyelerini ne kadar rahatsız ettiği olacak. Euronun hızlı değer kazanması Avrupa Bölgesi’nin enflasyon oranını düşürücü etkide bulunuyor. Bu yüzden enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü revize edildi. Her ne kadar ECB döviz kuruna göre hareket etmek ana hedefleri olmadığını ifade etse de döviz kurundan dolayı enflasyon hedefinden uzaklaşmak, analistlere göre üyeleri rahatsız edebilir. ECB Başkanı Mario Draghi, güçlü eurodan rahatsız olduklarına yönelik ifadeler kullanması halinde Euro varlıklarında satışlar yaşanabilir.

İkinci önemli başlık ise, Varlık Alım Programının geleceği olacak. ECB, aylık 60 milyar euro değerinde varlık alımı gerçekleştiriyor. Bu toplantıda olmasa da ekim ayında yapılacak toplantıda bu miktarın 40 milyar euroya düşürüldüğünü görebiliriz. Özellikle enflasyon oranının yüzde 2’lik hedefe yaklaşması varlık alımının azaltmasına yönelik beklentilerin oluşmasında etkili oluyor. Ancak, Avrupa Bölgesi’nin hala teşviklere ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Bu yüzden toplantıda bu iki ana başlığa yönelik mesajlar takip edilecek.

Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen 'güçlü euro’ söylemleri euronun yükselişini artırdı. Toplantının ardından bu konuya değinilmezse euronun atağı hızlanabilir. Ancak, bir açıklama gelirse euroda sert kayıpların görülebileceği, özellikle euro/dolar paritesinde volatilitenin artabileceği belirtiliyor.

DOLAR DESTEK BULAMIYOR

Yaklaşık 1,5 yılın en düşük seviyelerinde fiyatlanan dolar analistlere göre toparlanma için hiçbir alanda destek bulamıyor. Euro/dolar dün 1.1921 düzeyinden işlem görürken, yıla 103.20 seviyesinden başlayan dolar endeksi 93.20’ye kadar gerilemiş durumda. Önceki gün konuşma yapan Fed yetkilileri Kaplan, Kashkari ve Fed yönetim kurulu üyesi Brainard’ın ortak fikri enflasyonda yükseliş yaşanmadıkça faiz artışı yapılmaması yönündeydi. Fed için şu anda en öncelikli veri enflasyon ve aynı şekilde piyasalar için de öyle, dolayısıyla enflasyon dışındaki verilerin olumlu gelmesi dolar üzerinde istenen etkiyi yaratmayabilir.

"UCUZ PARAYA SON VERİN" ÇAĞRISI

Deutsche Bank CEO’su John Cryan, Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) çağrı yaparak ucuz para sağlama politikasını değiştirmesini istedi ve hisse senetleri, tahvil ve emlak alanlarında yaklaşan fiyat balonları gördüğü uyarısı yaptı. Cryan, ECB toplantısı öncesinde bankacılarla yaptığı bir toplantıda, “Güçlü euroya rağmen, Avrupa’da ucuz para çağı artık sona ermelidir” dedi. Euro Bölgesi'nin ekonomisini, 2008-2009 finansal krizinden sonra canlandırmak için uygulanan politika çerçevesinde ECB 2 trilyondan fazla euro basmıştı.