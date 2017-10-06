Teknoloji dünyasının önde gelenleri EUROGIA2020 Toplantısı’nda bir araya geldiler

EUREKA'nın Enerji Kümesi olan EUROGIA2020, TÜBİTAK, Cardtek ve Enerjisa'nın desteği ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ve EUREKA 2017 - 2018 Dönem Başkanı Heikki Uusi-Honko'nun katılımı ile Bilgi Günü ve Proje Taslağı Toplantısı’nı düzenledi. 5 Ekim 2017 tarihinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen uluslararası toplantı, EUROGIA2020'nin ilk Türk ve kadın başkanı ve aynı zamanda, Cardtek Ar-Ge ve İnovasyon'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Sinem Altuncu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

2008 yılından itibaren 41 çok uluslu projeyi hayata geçiren EUROGIA2020, İstanbul’daki Bilgi Günü ve Proje Taslağı Toplantısı ile Türk şirketlerin liderliğinde çok uluslu AR-GE projeleri üretilmesine katkı sağladı. Etkinlikte; Akıllı Şebekeler, Güneş Enerji Teknolojileri ve Enerji Verimli Binalar konularında uluslararası AR-GE projeleri üretmeye yönelik bir network yaratıldı ve yeni nesil düşük karbon salınımı teknolojileri kullanacak proje ortaklıkları kuruldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Cardtek CEO'su Turgut Güney, Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında aktif rol almaya gayret ettiklerine değindi. Bu doğrultuda ‘dünyanın en büyük 10 ödeme teknolojileri tedarikçilerinden biri olma’ vizyonu ile çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Güney; “Cardtek olarak, Mobil Teknolojiler, Endüstri 4.0 ve Enerji alanlarında önemli Ar-Ge çalışmalarına imza atıyoruz ve ülkemizi EUREKA gibi uluslararası platformlarda temsil etmekten gurur duyuyoruz. Ev sahibi olduğumuz Bilgi Günü ve Proje Taslağı Toplantısı’nın da uluslararası iş birliğine ve gelişime hizmet edecek bir platform olduğuna inanıyorum” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ise Türkiye’nin Ar-Ge alanındaki yüksek potansiyeline değinen bir konuşma gerçekleştirdi. Özlü; “Geleneksel şirketlerin bugün kârlılıklarını ve sürdürülebilirliklerini korumaları ancak Ar-Ge ve inovasyon ile mümkün. Bunu şirketlerin son yıllardaki büyüme oranlarından net bir şekilde görüyoruz; Ar-Ge şirketleri %800’lere ulaşan büyüme ivmeleri yakalarken geleneksel şirketler çok daha küçük oranlarda ilerleme kaydedebiliyor. Benzer şekilde bir şirketin uzun yıllar boyunca rekabette kalabilmesi yine Ar-Ge gücüne bağlıdır. Firmaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için kendilerini yenilemek zorunda oldukları bir gerçektir. Dolayısıyla Ar-Ge ve inovasyon ülkelerin gelişiminin birinci adımıdır. Türkiye Ar-Ge ve inovasyonu gelişimin vazgeçilmez araçları olarak görmektedir. Bu doğrultuda Ar-Ge’ye ayrılan bütçeler hızla artmaktadır. Bu artış da hayata geçirdiğimiz reform paketlerinin ve teşviklerin çok büyük bir katkısı büyük. Örneğin; 2016 yılında Ar-Ge reform paketini uygulamaya koyduk, Ar-Ge merkezlerinin sayısını artırmayı hedefledik. Bu çalışmalarımız meyvelerini verdi, başta otomotiv, makine, yazılım, BT, elektronik ve tekstil olmak üzere pek çok sektörde Ar-Ge çalışmaları hız kazandı. Ülkemizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı 750’ye yükseldi. Aynı zamanda 3000 adet uygulama ve araştırma merkezi ile ülkemiz bilime ve gelişime katkı sağlıyor. Tüm bu çalışmalar sayesinde Türkiye, uluslararası çapta itibar gören bir ülke olmayı başarmıştır. Birçok önemli uluslararası proje için ülkemiz tercih edilmektedir. Böylece Türkiye, insanlığa fayda sunan, hayata dokunan çalışmaların merkezi haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

EUROGIA2020 Başkanı ve Cardtek Ar-Ge ve İnovasyon'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Sinem Altuncu ise yaptığı konuşmada “EUROGIA, 2013 yılından itibaren odağını enerji depolama ve enerji verimlilik konularına yönelterek, bu alanlarda uzman şirketleri bünyesine çekmeye karar vermiştir. Cardtek de bu doğrultuda, sahip olduğu bilgi ve iletişim teknolojileri tecrübesini EUROGIA kümesine aktarmayı hedeflerken, diğer taraftan dünyanın en çok konuştuğu sıcak konulardan yenilenebilir enerji alanında tecrübe kazanmayı ve bu tecrübeyi Türkiye pazarına aktarmayı hedeflemektedir” dedi.