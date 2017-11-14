Euro’dan her gün yeni rekor

Euro dolar paritesi de 1.1764 ile bir haftanın zirvesinde. Euro’daki zirvenin nedeni ise Avrupa’da ekonomik büyümenin güçlü olacağına dair artan beklentiler. Euro’da bankalararası piyasada son işlemler ise 4.5579 liradan yapıldı. Türkiye piyasaları kapandıktan sonra ise uluslararası piyasalarda Euro 4.5960 liraya, dolar 3.9106 liraya yükseldi. Dün ise Hazine’nin gerçekleştirdiği iki ihalede faizler üç hafta önceki son ihaleye göre yükseldi ve borçlanma maliyeti arttı. Yeni gösterge iki yıllık tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 13.75, gösterge 10 yıllık tahvilin yeniden ihracında ise ortalama bileşik faiz yüzde 12.33 oldu. Hazine’nin 24 Ekim’deki ihalesinde iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz yüzde 12.48, 10 yıllıkta ise yüzde 11.66 idi.