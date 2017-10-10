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Hürriyet >Ekonomi>Euro Grubu başkanlığını bırakıyor

Euro Grubu başkanlığını bırakıyor

AA
10.10.2017 - 10:21 | Son Güncelleme:

Euro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, “5 yıldır bu görevi yapıyorum ve yeterli olduğunu düşünüyorum. Euro Grubu’nun yeni bir başkanı olacak” dedi.

DIJSSELBLOEM, Lüksemburg’da yapılan euro kullanan 19 AB üyesi ülkenin maliye bakanlarının bir araya geldiği Euro Grubu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Euro Grubu Başkanlığı görevini 2013 yılından beri yürüten ve son seçimde büyük yenilgiye uğrayan Hollanda İşçi Partisi üyesi olan Jeroen Dijsselbloem, Hollanda’da yeni hükümetin kurulmak üzere olduğunu ve başka birinin maliye bakanı seçileceğini anlattı.
Toplantıda, Hollanda’daki Maliye Bakanlığı görevinin son bulacak olmasına rağmen 13 Ocak 2018’e kadar Euro Grubu’ndaki başkanlık görevini sürdürmesi yönünde ‘oy birliğiyle’ karar alındığını belirten Dijsselbloem, “5 yıldır bu görevi yapıyorum ve yeterli olduğunu düşünüyorum. Euro Grubu’nun yeni bir başkanı olacak” diye konuştu.

4 ARALIK’TA SEÇİM YAPILACAK
Euro Grubu Başkanlık Seçimi, 4 Aralık’ta Brüksel’de yapılacak. Fransa, Portekiz, İspanya, Lüksemburg, Slovakya maliye bakanları ile AB Komisyonu Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici’nin başkan adayı olması bekleniyor.

Etiketler: Jeroen Dijsselbloem , Euro Grubu , Hollanda
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