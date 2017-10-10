Euro Bölgesi maliye bakanlarından ESM'ye destek

Euro Bölgesi Maliye Bakanları dün yaptıkları toplantıda Euro Bölgesi'nin kurtarma fonu ESM'ye Avrupa bankacılık fonu için bir dayanak noktası olma rolü verilmesine destek verdiler.

Lüksemburg'da yapılan toplantının ardından konuşan Eurogroup Başkanı Jeroen Dijsselbloem, maliye bakanlarının ESM'nin krizleri önlemede yeni roller üstlenmesini tartışmaya istekli olduklarını, ESM'nin cari fonksiyonlarını nasıl genişletebileceği konusunda çok sayıda seçeneğin hala açık olduğunu ifade etti.

Euro Bölgesi maliye bakanlarının ayrıca, ESM'nin AB anlaşmaları dışında kalmaya devam etmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardıklarını anlatan Dijsselbloem, bunun yakın gelecekte ESM'nin yönetim biçiminde bir değişiklikten kaçınmayı sağlayacağını vurguladı.