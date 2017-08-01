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Euro bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0.6 büyüdü

REUTERS
01 Ağustos 2017 - 13:17Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 13:18

Euro bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0.6 büyüyerek, ilk üç ayda kaydettiği güçlü büyümeyi sürdürdü.

Avrupa Birliği istatistik ofisinin öncü verilerine göre, euro bölgesindeki 19 ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) Nisan-Haziran döneminde Reuters anketi tahminlerine paralel olarak ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0.6, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 2.1 arttı.

Daha önce yüzde 0.6 olarak açıklanan ilk çeyrek GSYH büyümesi yüzde 0.5'e revize edildi.Euro bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 2.3 ile ilk çeyrekte kaydettiği yüzde 2'lik tempodan daha hızlı büyüdü.

Euro bölgesi ikinci çeyrek GSYH verisinin ilk revizyonu 16 Ağustos, nihai veri ise 7 Eylül'de açıklanacak.

Etiketler: EURO , Avrupa Birliği , Ekonomi
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