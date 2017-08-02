MEB: Etüt merkezlerinin dönüşümü tamamlandı

687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şubat ayında özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin tanımının ‘Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ metninden çıkarılmasının ardından etüt eğitim merkezlerinin dönüşüm işlemlerinde sona gelindi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Temmuz 2017 itibarıyla faaliyetlerine son vermesi veya standartlarına uygun başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmesi öngörülen 1992 merkezle ilgili süreç tamamlandı.

Bu kapsamda, 366 etüt eğitim merkezi kurucu isteğiyle kapanırken, 391 merkez ise Bakanlık tarafından resen kapatıldı.

Etüt eğitim merkezlerinden 1235'inin de başka bir özel öğretim kurumuna dönüşüm işlemleri yapıldı. Merkezlerden 886'sı çeşitli özel kurslara, 294'ü özel öğretim kurslarına, 53'ü özel okula ve ikisi de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine dönüştü. Bakanlık tarafından yürütülen dönüşüm işlemlerinin ardından artık ‘Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi’ şeklinde bir özel öğretim kurumu kalmadı.

Özel eğitim kursları için son tarih 4 Ağustos

Bakanlık tarafından bilim grubu sayısı bire düşürülecek özel öğretim kurslarıyla ilgili sürecin tamamlanması için de çalışmalar yürütülüyor.

Dershanelerin dönüşümünü öngören kanun değişikliğinin ardından tanımlanan özel öğretim kurslarının faaliyet gösterebilecekleri bilim grubu sayısını bire düşüren ve Ekim 2016'da yürürlüğe giren 676 Sayılı KHK'nın ardından Bakanlık özel öğretim kurslarının kurum açma izinlerini yeniden düzenledi.

Özel öğretim kurslarının, 676 Sayılı KHK ile 4 Ağustos itibarıyla kendilerini bir bilim grubunda faaliyet gösterecek hale getirmesi gerekecek.

Bu tarihten sonra özel öğretim kursları, kurum açma izinlerinde belirtilen Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe bilim gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebilecek.

Kurslar takip edilecek, ceza ve iptal uygulanacak

Bakanlık yetkililerince, bu tarihten sonra kursların takipleri MEBBİS üzerinde oluşturulan ‘e-Yaygın’ modülünden takip edilecek ve dershane gibi çalışma eğiliminde olan, bilim grubu sınırlamasına riayet etmeyen kurumlara kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Bir özel öğretim kursunun hangi bilim grubunda faaliyet göstermek üzere Bakanlıktan onay almışsa, faaliyetini sadece o bilim grubunda yürütmesi ve başka branşlardan öğretmen istihdam etmemesi gerekecek.

Yürütülecek çevrimiçi takiplerle sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ve ders veren öğretmenlerin de denetimleri yapılacak.

Belirtilen sınırların dışında faaliyet gösteren kurumlara, kanun gereği idari para cezaları ve sonrasında ruhsat iptali işlemi uygulanacak.