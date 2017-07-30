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    Etüt merkezleri tarihe karıştı

    Esra ÜLKAR
    30 Temmuz 2017 - 09:29Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 09:32

    32 yıldır varlığını sürdüren etüt merkezleri dün itibariyle tarihe karıştı. MEB, 29 Temmuz itibariyle etüt merkezlerinin ‘TEOG hazırlık dershanesi’ne dönüştüğü gerekçesiyle kapatılacağını açıklamıştı. Etüt Merkezleri Birliği Derneği Başkanı Mehmet Maşuk Şahin, “Süre çok kısıtlıydı. Özel okula dönüşmek isteyenler süreden dolayı dönüşemedi. Bir kolaylık sağlanmazsa kaçak kurumların sayısı birkaç kat artmış olacak” dedi.

    DERSHANELERİN ardından, 1985’te çıkan yasayla kurulan ve 32 yıldır varlığını sürdüren etüt merkezleri de dün itibariyle tarihe karıştı. İlköğretim öğrencilerinin ödevlerine destek, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili eğitim vermek için açılan bu merkezler Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklamasına göre ‘TEOG hazırlık dershanesi’ne dönüştü, bu nedenle kapatıldı. Ancak etüt merkezleri sahiplerinin itirazları var. Etüt Merkezleri Birliği Derneği Başkanı Mehmet Maşuk Şahin, merkezlerin dönüşmesi için tanınan sürenin çok kısa olduğunu belirterek, “Özel okula dönüşmek isteyenler süreden dolayı dönüşemedi. Bir kolaylık sağlanmazsa kaçak kurumların sayısı birkaç kat artmış olacak” dedi. Şahin, şunları söyledi:

    Etüt merkezleri tarihe karıştı
    KAÇAK KURUM SAYISI ARTABİLİR

    “Zaman yeterli olmadığı için okula dönüşmek için başvuranlar çok az oldu. Yeteri kadar süre ve kolaylıklar sağlansaydı birçok etüt merkezi sahibi özel okula dönüşecekti. Bundan dolayı önümüzdeki günlerde birçok mağduriyet haberini duyacağız. Bazı arkadaşlarımız ruhsatlarını alamadılar. Bir  kolaylık sağlanmazsa kaçak kurumların sayısıbirkaç kat artmış olacak. Etüt merkezleri okul haricinde çocukların ödevlerinin yapıldığı, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin yapıldığı kurumlardı. TEOG hazırlık kursları değildi. 2 bin 6 etüt merkezi bulunuyordu ve dün itibari ile resmi olarak kapatıldı. İçlerinde yanlış yapanlar varsa onları kapatsalardı daha iyi olurdu. Öğrencilerimiz merdiven altı yerlere gidiyorlar. Çalışan veliler, ‘Biz ne yapacağız? Çoçuğun okulu yarım gün, öğleden sonra çocuklarımız sokakta kaldı’ şeklinde tepki gösteriyorlar. ”

    Etiketler: MEB , dershane , etüt merkezi , Etüt Merkezleri Birliği Derneği , TEOG , Maşuk Şahin
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