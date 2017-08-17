Etriyesiz inşaat yıkıma davet demek

Şahin, özetle şunları söyledi:

“1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgelerinde yapılan incelemelerde yapılarda meydana gelen hasarların işçilik, malzeme, statik sistem sorunlarıyla ve teknik kusurlardan ortaya çıktığı belirlenmiştir. Binalarda oluşan en büyük aksaklık statik sistemden kaynaklanan durumlardır. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliğin gördüğü en büyük sıkıntılardan biri kurallara uyulmayarak taşıyıcı sistem elemanlarında etriyelerin yeterli sıklıkta yerleştirilmemesidir ve bu büyük bir hatadır. Örneğin kolon kiriş düğüm noktalarında etriyelerin hiç konulmaması veya yeterli sıklıkta konulmaması düğüm noktalarında ağır hasarlar oluşturmuştur. Birleşim noktalarında mühendisliğe uygun donatı yerleştirilmesi ve etriye sıklaştırılmasının yapılması son derece önemlidir. Yapım anında kullanılan malzemeler de dahil, uyulması zorunlu standart kural ve yönetmelikler saptanıp, yaptırımlarla desteklenmeli, üretim ve denetimde profesyonelleşmeli, çağdaş bağımsız, tarafsız teknik denetim yapılmalıdır.”



