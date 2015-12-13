Eto’o bitmemiş rekor kovalıyor

MERSİN İY maçında fileleri havalandırıp üst üste gol atma rekoruna ortak olan Antalyaspor’un yıldızı Samuel Eto’o, gözünü rekora dikti. Toplam 13 golü bulunan Kamerunlu star, üst üste 8 maçta gol atarak, Fenerbahçe’de oynayan Fernandao’nun geçen sezon Bursa formasıyla 12. haftadan başlayarak 19. haftaya kadar 8 hafta üst üste gol atarak elde ettiği ligin en çok art arda gol atan yabancı oyuncusu rekoruna ortak oldu.
SERİ YAPTI
Eto’o, önümüzdeki haftaki Trabzonspor karşılaşmasında da ağları havalandırması halinde 9 maçla rekorun tek sahibi olacak. Yıldız futbolcunun, 8. haftada Bursaspor’la oynanan maçla başlayan gol serisi, 15. haftadaki Mersin İY karşılaşmasına kadar sürdü.