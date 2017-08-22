ETO'dan Eskişehir'e yatırım

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Kent Markası ve Turizminin Geliştirilmesi kapsamında hayata geçirilen projeler hakkında bilgi vererek, turizme yönelik çalışmaları anlattı. Güler, “Eskişehir’in Kent Markası ve Turizminin Geliştirilmesi adı altında gerçekleştirecekleri çalışmalarla Eskişehir turizmine ivme kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Eskişehir markasını geliştirme konusunda kararlı olduklarının altını çizen Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir’in marka vaadi açısından birçok varlığa sahip olmakla birlikte bu potansiyelleri yeteri kadar değerlendiremediğini söyledi. Eskişehir Kent Markası ve Turizm kapsamındaki çalışmalarla Eskişehir’in turizmine ivme kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Güler, “Eskişehir Ticaret Odası olarak şehrimizin turizmine yönelik ilk adımı “Yüksek Hızlı Tren’in Eskişehir’e Etkileri” isimli akademik çalışma ile attık. Bu sayede gelen turistlerin beklentilerini ve taleplerini tespit etme imkanı bulduk. Turistlerin seyahat alışkanlıklarını, şehirde harcadıkları parayı öğrendik. Diğer yandan Eskişehir kongre ve fuar turizmine katkı sağlayacak olan Eskişehir Fuar Kongre Merkezi projesine başladık. Uluslararası fuarcılığı Eskişehir’e taşıma hedefiyle çıktığımız bu yolda, toplamda 33 bin metrekare kullanım alanına ve aynı anda bin kişiyi ağırlama kapasitesine sahip olacak merkezimizi yapıyoruz. 74 milyon TL’lik bir yatırım bedeliyle hayata geçirdiğimiz merkezin şimdiye kadar yüzde 50’si tamamlandı” dedi. Çevreci bir merkez tasarladıklarının altını çizen Güler, “Fuar merkezi inşa edilirken hiçbir ağaca zarar verilmedi, çevresinde olan ağaçların da bakımları yapılıyor. Leed Gold sertifikasına sahip olan merkezde, elektrikli araç şarj istasyonları, kendi elektriğini üreten bir tesis de olacak” dedi. Güler, “2018 yılında tamamlanacak merkezde, 2019 yılında en az 7 fuar yapılacak. Eskişehir ekonomisine, merkezden 600 milyon TL getiri bekliyoruz. Merkezin yapımında kullanılan bütün materyalleri Eskişehir esnafından temin ettik. Bu sayede Eskişehir’e 50 milyon TL’lik bir katkıda da bulunmuş olduk. Şu an hizmette olan Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi’ni de geçtiğimiz mayıs ayında şehrimize kazandırdık. Müze gelirlerini öğrencilere burs olarak vereceğiz” dedi.

TURİSTLERE ÜCRETSİZ SERVİS

Bu kapsamda hayata geçirdikleri projelerin önemine değinen Güler, şu ifadeleri kullandı: “Turistlerin Eskişehir’de neler yapabileceğine dair bilgi alacağı ve yönlendirileceği turist bilgi noktaları açıyoruz. Burada turistlere Eskişehir ile ilgili konaklamadan, gezilecek yerlere kadar her türlü bilgi verilecek. Kitapçıklar dağıtılacak. Yine aynı şekilde ücretsiz turist servislerimiz devreye girecek. Bu servisler Gar’dan Odunpazarı’na; Odunpazarı’ndan Gar’a ücretsiz olarak turistlerimizi taşıyacak. Buna ek olarak yüksek hızlı trenlerde dağıtılmak üzere Eskişehir tanıtım kitapçıkları hazırlamayı planlıyoruz. Yine aynı şekilde trenlerde Eskişehir’e yönelik videoların izletilmesi için çalışmalarımız olacak. Ayrıca Eskişehir’deki tüm esnaf ve tüccara yönelik kitapçıklar dağıtacağız. ETO Akademi bünyesinde eğitimler yapacağız. Şehrin dört bir yanında da turistler için “Hoş geldiniz, ne istersiniz” isimli billboard çalışmaları yapacağız. Eskişehir’e gelen turistlere şehrin farkını hissettirmek arzusundayız.”

TURİZM YATIRIMLARINI HAYATA GEÇİRECEK ADIMLAR ATIYORUZ

Eskişehir Kent Markası ve Turizm kapsamındaki planlanan diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Güler, “Eskişehir turizmi için planladığımız bir diğer proje ise Eskişehir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu. Resmi kurumlarımızın ve belediyelerimizin de katılımı ile oluşturulacak olan bu büroyla birlikte, Eskişehir’de kongre turizmini planlamayı ve organize etmeyi hedefliyoruz. Çünkü tüm dünyada bu işi kongre ve ziyaretçi büroları yapmaktadır. Eskişehir turizmini canlandırmak, yönlendirmek ve halihazırdaki yatırımları gerçekleştirilmesini sağlamak için de Eskişehir Turizm Kümelenmesi çalışmalarımız devam ediyor. Turizm dernekleri, belediyelerimiz, resmi kurumlarımızın katılımı ile oluşturulacak bu kümelenme sayesinde Eskişehir turizmine ivme kazandırmayı, turizmimize dair yol haritası hazırlamayı planlıyoruz. Eskişehir’in Turizm Destinasyonu olarak kabul edilmesi için de çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde ilk toplantımızı yaptık. Yine turizme yönelik bir çalışmamız da yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı Eskişehir’e çekebilmek için olacak. Bu kapsamda yurt dışındaki Türk dernekleri ile ortak çalışma içinde olacağız. Bununla da ilgili planlamamızı yapıyoruz. Turizme yönelik bir diğer adımımız da ilçelerdeki turizm potansiyelimizi değerlendirmek için inanç turizmine yönelik çalışmalarımız. Bu sayede ilçelerimizdeki kültürel, inanç ve tarihi değerlerimizi tanıtmayı ve turizmimize kazandırmayı arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.