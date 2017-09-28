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    Etme uşağum

    Muhammet KAÇAR / DHA
    28.09.2017 - 22:50 | Son Güncelleme:

    KARADENİZ’de dere yataklarındaki yanlış yapılaşma yüzünden yıllardır can alan sel, dün de bir kişinin ölümüne neden oldu.

    Rize’nin Çayeli ilçesinde önceki gün başlayan ve gece etkisini artıran şiddetli yağış bölgede sel ve heyelana yol açtı. İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki Gürpınar köyünde çöken bir evin enkazı altında kalan Songül Tolan (50) öldü, annesi Esma Tolan (75) yaralı kurtarıldı. Çayeli-Kaptanpaşa, Rize-Küçükçayır ve Çamlıhemşin-Ardeşen karayolları sel nedeniyle ulaşıma kapandı. İl genelinde 40 kadar köy ile ulaşım kesildi. Çamlıhemşin ilçesindeki okullar tatil edildi. Kent genelinde 6 ev heyelan tehlikesine karşı boşaltıldı. Kalkandere ilçesinde 2, Pazar ilçesinde 1 iş makinesi sel sularına kapıldı. Hemşin’e 24 saatte 164 kilo yağmur yağdı.

    VALİ: 3 KURUŞ PARA BULAN ARAZİYE MÜDAHALE EDİYOR
    BÖLGEDE incelemelerde bulunan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, şunları söyledi: “Vatandaşın bilinçsiz olarak araziye müdahalelerinin çok zararını görüyoruz. Kendileri de biz de bu zararı görüyoruz. Sonrasında toparlamak da çok zor oluyor. Evine yol yapmak isteyen 3 kuruş para bulup makine kiralayarak araziye müdahale ediyor. Bu gerçekten zararlı oluyor. Vatandaşımızın ‘Bilimsel ve teknik yardım almadan araziye müdahale edildiğinde ne olur?´ diye hesabını kitabını yapmadan araziye dokunmaması lazım. Bu çok önemli.”

    Etiketler: Rize , sel felaketi , gazetehaberleri
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