Etli mandarin salatası

Sarmısakları pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayın. Taze soğanları ayıklayıp 2 santim boyunda dilimleyin. Maydanozu ayıklayıp incecik doğrayın. Salatalıkları soymadan yıkadıktan sonra uzunlamasına ikiye bölüp tıpkı havuç gibi, kibrit çöpü formunda dilimleyin.

Diğer taraftan, sıvıyağı geniş bir teflon tavada (vok tavası kullanmanızı öneririm) kızdırın. Kıymayı ya da kuşbaşı eti ve sarmısakları tavaya aktarıp orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 4-5 dakika kadar kavurun. Havuçları, tuz, karabiber, pulbiber ve tatlı biber salçasını ekleyip ocağın altını biraz daha açın. Karıştırmaya devam ederek 2-3 dakika daha kavurun.

Yeşil soğanları, maydanozu ve soya sosunu katıp 2-3 dakika daha karıştırarak pişirdikten sonra ocaktan alın. Sıcak salatayı bir kaseye aktarıp üzerine salatalıkları ekledikten sonra karıştırın ve ılık halde servise sunun.

Not: Bu aslında bir Çin yemeğidir. İçine haşlanmış noodle ya da yarım paket erişte katıldığında tam bir yemek olur. Ancak, bizim yaptığımız şekliyle bulgur ya da pirinç pilavı veya makarnaya çok iyi bir eşlikçi olur.

Malzeme listesi

250 gr az yağlı dana kıyma

(tavla zarı formunda doğranmış sotelik dana kuşbaşı da kullanabilirsiniz)

2 adet ince uzun havuç

Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ

3 diş sarmısak

5 adet taze yeşil soğan

1 demet maydanoz

2 adet orta boy salatalık

1 çay kaşığı tuz, karabiber

2 çay kaşığı kırmızı pulbiber

3 yemek kaşığı soya sosu

4 çay kaşığı tatlı biber salçası

(2 çay kaşığı domates 2 çay kaşığı biber salçası da kullanabilirsiniz)