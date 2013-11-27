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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Etli kereviz çorbası

27 Kasım 2013

Tavla zarı formunda doğranmış kuşbaşı et ve zeytinyağı orta boy bir tencereye koyulur.

Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 3-4 dakika kadar kavrulur. Üzerine incecik doğranmış soğanlar ve 4 su bardağı sıcak su ilave edilip tuz ve karabiber serpiştirilir.
Önce orta ateşte, kaynamaya başlayınca kadar pişirilip ocak kısılır. Kısık ateşte etler iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir. Rendelenmiş kerevizler katılıp 8 su bardağı sıcak su eklendikten sonra arada sırada karıştırılarak kaynayıncaya kadar pişirilir.
Diğer taraftan, meyanesinin hazırlanması için; yoğurt, yumurta ve un bir kaseye aktarılıp çatalla ya da tel çırpıcıyla iyice çırpılır. Karışım, kaynamakta olan çorbaya, sürekli karıştırılarak azar azar aktarılır. Sürekli karıştırılarak kaynayıncaya kadar pişirilir.
Kaynayan çorbanın altı kısılıp 5-7 dakika daha pişirildikten sonra ocaktan alınır. İncecik kıyılmış dereotuyla ve kırmızı pulbiberle süslenip servise sunulur.

Malzeme listesi

250 gr kuşbaşı kuzu eti (tavla zarı formunda doğranmış olmalı)
2 adet orta boy kuru soğan
3 adet orta boy kereviz
1 çay kaşığı tuz, karabiber
7-8 su bardağı su
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 demet dereotu

Meyanesi için;
1 su bardağı yoğurt
1 adet yumurta
1 tepeleme yemek kaşığı un

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