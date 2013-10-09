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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Etli baklalı çağla ezmesi

9 Ekim 2013

Taze baklayı yıkayıp saplarını ayıkladıktan sonra ortadan ikiye bölerek, kararmaması için limonlu suda bekletin.

Çağlaları bol suyla ve ovalayarak yıkayıp süzün.
Diğer taraftan, eti orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla karıştırarak, suyunu önce salıp sonra çekinceye kadar, 5-6 dakika kavurun. Üzerinde zeytinyağını gezdirin. Soyup incecik doğradığınız soğanları da tencereye aktarıp karıştırarak 5 dakika daha kavurun.
Üzerine doğranmış bakla ve çağlayı ilave edip, tuz, karabiber ve unu serpiştirin. Yaklaşık 5 dakika daha karıştırarak kavurduktan sonra, 5 su bardağı sıcak suyu da aktarıp kısık ateşte, yemek suyunu iyice çekinceye kadar pişirin. Zaten, etler iyice yumuşadığında bakla ve çağla da pişmiş olacaktır. Eğer su miktarı az gelirse bir bardak daha sıcak su ilave edebilirsiniz.
Yemeği ocaktan alıp sıcak sıcak ve özellikle pilav yanında servise sunun. Eğer taze çağla bulamazsınız yeşil erik de kullanabilirsiniz.

Malzeme listesi

-250 gr taze bakla
-Yarım limonun suyu
-250 gr taze çağla
-1 kg kuzu kuşbaşı eti
-5 yemek kaşığı zeytinyağı
(veya 1 yemek kaşığı bitkisel margarin)
-3 adet orta boy kuru soğan
-1 çay kaşığı tuz, karabiber
-2 tatlı kaşığı (kahve kaşığı) un
-5 su bardağı sıcak su

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