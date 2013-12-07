Etkinlik, bir işe yarıyorsa güzel

İZMİR’deyim. Sokaklarımız henüz süslenmiş değil.
Ama şehre yeni yıl coşkusu taşımak, hem de hayırlı bir işe yaramak için harıl harıl çalışan 2 ayrı etkinlikten bahsedeceğim bugün size. İlki, 10 Aralık’ta Swissotel Büyük Efes İzmir’de gerçekleşecek “bir gün bir umut” alışveriş şenliği. İkincisi ise yavaş yavaş geleneksel hale gelmeye başlayan Night Out Shopping Festivali. Festivalin bir parçası da engelli dostlara destek olmak.
Not: Bir de kutucukta, kendine ev arayan dünyalar güzeli Zeytin var. Lütfen es geçmeyin.
Bir Gün Bin Umut (10 Aralık Salı / Swissotel İzmir)
Hedefi İzmirlilere farklı alışveriş seçenekleri sunarak keyifli bir gün yaşatmak. Yaklaşık 40 farklı markanın stantlarıyla bir arada bulunacağı alışveriş platformu. Şenliğe gelenler tüm gün boyunca, erken yılbaşı alışveriş keyfini farklı, sıcak bir ortamda, çay ve kahvelerini yudumlayarak yaşayacaklar. Üst segment markaların yer alacağı Alışveriş Şenliği, aynı zamanda, ‘Koruncuk’ların (Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) Urla’da yapımı süren Çocuk Köyü’ne de destek verecek. Sabahın erken saatlerinde başlayacak şenliğin 20 TL’lik kapı girişlerinin tamamı, Koruncuk Vakfı’na bağışlanacak.
#birgünbinumut
Night Out Shopping (13 Aralık Cuma / Alsancak sokakları)
Night Out Shopping etkinliği Dora Dergisi öncülüğünde, Konak Belediyesi’nin desteği ile artık neredeyse gelenekselleşti. Bu yılki festivalin amacı; engelli dostlara, hayatımızın bir parçası olduklarını, bizlerden farklı olmadıklarını onlara hissettirebilmek. Bu kapsamda açılacak “Siz hiç gözlerinizi bağlayıp annenizi görmeyi denediniz mi?” temalı sergiyle de fotoğrafçı Deniz Bayannaldüz’ün objektifinden, İzmir’in tanınmış anne ve çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafları sergilenecek. Saat 18.00’de Mustafa Bey Garanti Bankası önünde Belediye Orkestrası ile başlayacak gece; 18.30’da Meksika Sokağı’nda Flash Mobe ve Zumba gösterileri ile devam edecek. 18.45’de de İzmir Ekonomi Üniversitesi Ritim Grubu’nun gösterisi var. Dev podyum üzerinde 19.30’da Giselle Tavilson’un kemanı eşliğinde defile başlıyor. Chloe Loughan, Şenay Akay, Ekin Türkmen, Didem Soydan gibi Türkiye’nin önde gelen mankenleri yanı sıra Rönesans Ajans’ın mankenleri, cemiyet hayatının tanıdığı isimler ve sanat dünyasından starlar; spor dünyasının yıldızları ile aynı podyumu paylaşacaklar. Dorsay Pırlanta, Beymen Business ve Batik defilelerinden sonra finali Ertan Kayıtken koleksiyonu yapacak. Ayrıca engelli dostlar, o geceye özel açılacak standlardan sorumlu olacaklar ve kendi yararları için satış yapacaklar. 13 Aralık akşamı Alsancak’ta buluşalım...
#NOSAlsancak
Zeytin’e ev arıyoruz
Yaşlı sahibi ölünce sokakta kalan, İzmir Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi’ndeki Shell istasyonu çalışanlarının baktığı Zeytin’e ev arıyoruz! Lütfen yayalım. Rus kanişi. Dünya sakini. 3 yaşında. O kadar sakin ve cana yakın ki... Kendine can yoldaşı arayanlara ve tabii benim kadar sık seyahat etmeyip onu yanından ayırmayacaklara, önemle duyurulur!
#ZeytineEvArıyoruz
Etkinlik, bir işe yarıyorsa güzel
İZMİR’deyim. Sokaklarımız henüz süslenmiş değil.
Ama şehre yeni yıl coşkusu taşımak, hem de hayırlı bir işe yaramak için harıl harıl çalışan 2 ayrı etkinlikten bahsedeceğim bugün size. İlki, 10 Aralık’ta Swissotel Büyük Efes İzmir’de gerçekleşecek “bir gün bir umut” alışveriş şenliği. İkincisi ise yavaş yavaş geleneksel hale gelmeye başlayan Night Out Shopping Festivali. Festivalin bir parçası da engelli dostlara destek olmak.
Not: Bir de kutucukta, kendine ev arayan dünyalar güzeli Zeytin var. Lütfen es geçmeyin.
Bir Gün Bin Umut (10 Aralık Salı / Swissotel İzmir)
Hedefi İzmirlilere farklı alışveriş seçenekleri sunarak keyifli bir gün yaşatmak. Yaklaşık 40 farklı markanın stantlarıyla bir arada bulunacağı alışveriş platformu. Şenliğe gelenler tüm gün boyunca, erken yılbaşı alışveriş keyfini farklı, sıcak bir ortamda, çay ve kahvelerini yudumlayarak yaşayacaklar. Üst segment markaların yer alacağı Alışveriş Şenliği, aynı zamanda, ‘Koruncuk’ların (Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) Urla’da yapımı süren Çocuk Köyü’ne de destek verecek. Sabahın erken saatlerinde başlayacak şenliğin 20 TL’lik kapı girişlerinin tamamı, Koruncuk Vakfı’na bağışlanacak.
#birgünbinumut
Night Out Shopping (13 Aralık Cuma / Alsancak sokakları)
Night Out Shopping etkinliği Dora Dergisi öncülüğünde, Konak Belediyesi’nin desteği ile artık neredeyse gelenekselleşti. Bu yılki festivalin amacı; engelli dostlara, hayatımızın bir parçası olduklarını, bizlerden farklı olmadıklarını onlara hissettirebilmek. Bu kapsamda açılacak “Siz hiç gözlerinizi bağlayıp annenizi görmeyi denediniz mi?” temalı sergiyle de fotoğrafçı Deniz Bayannaldüz’ün objektifinden, İzmir’in tanınmış anne ve çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafları sergilenecek. Saat 18.00’de Mustafa Bey Garanti Bankası önünde Belediye Orkestrası ile başlayacak gece; 18.30’da Meksika Sokağı’nda Flash Mobe ve Zumba gösterileri ile devam edecek. 18.45’de de İzmir Ekonomi Üniversitesi Ritim Grubu’nun gösterisi var. Dev podyum üzerinde 19.30’da Giselle Tavilson’un kemanı eşliğinde defile başlıyor. Chloe Loughan, Şenay Akay, Ekin Türkmen, Didem Soydan gibi Türkiye’nin önde gelen mankenleri yanı sıra Rönesans Ajans’ın mankenleri, cemiyet hayatının tanıdığı isimler ve sanat dünyasından starlar; spor dünyasının yıldızları ile aynı podyumu paylaşacaklar. Dorsay Pırlanta, Beymen Business ve Batik defilelerinden sonra finali Ertan Kayıtken koleksiyonu yapacak. Ayrıca engelli dostlar, o geceye özel açılacak standlardan sorumlu olacaklar ve kendi yararları için satış yapacaklar. 13 Aralık akşamı Alsancak’ta buluşalım...
#NOSAlsancak
Zeytin’e ev arıyoruz
Yaşlı sahibi ölünce sokakta kalan, İzmir Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi’ndeki Shell istasyonu çalışanlarının baktığı Zeytin’e ev arıyoruz! Lütfen yayalım. Rus kanişi. Dünya sakini. 3 yaşında. O kadar sakin ve cana yakın ki... Kendine can yoldaşı arayanlara ve tabii benim kadar sık seyahat etmeyip onu yanından ayırmayacaklara, önemle duyurulur!
#ZeytineEvArıyoruz