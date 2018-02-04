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Etkili bir sunum için 10 yöntem... Sizi dinleyenleri hayran bırakın
Önder ÖNDEŞ
04.02.2018 - 10:20 | Son Güncelleme:
Bugün iş dünyasında, iyi bir sunum kariyer basamaklarını tırmanmak için kritik önemde. ABD’li ‘Skills You Need’ internet sitesi iyi bir sunum için 10 öneride bulunuyor.
İster okul, isterse de iş dünyasında bir fikri açık ve ilgi çekici bir şekilde anlatabilme becerisi bugün olduğu gibi gelecekte de önemini koruyacak. Ancak kitle önünde konuşmak bazılarımız için oldukça zor. Aslında bazı kolay yön...
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