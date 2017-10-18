Eti’nin babası Firuz Kanatlı vefat etti

Firuz Kanatlı bir süredir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı. Firuz Kanatlı’nın, fabrika çalışanları tarafından Eti Anne olarak tanınan eşi Gülay

Kanatlı da 2 yıl önce tatil için gittiği Yunanistan’ın Simi Adası’nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

FİRUZ KANATLI KİMDİR?

Firuz Kanatlı, 1932 tarihinde Eskişehir‘de doğdu. Kanatlı'nın ailesi Gümülcine‘den 1924 yılında Türkiye’ye göç ederek önce Adapazarı‘na sonra Eskişehir‘e göç etti. Galatasaray Lisesi'ni bitiren Kanatlı İsviçre Cenevre Üniversitesi’nde işletme eğitimi aldı.

İsviçre’den dönüşünde babasına ait olan Gümülcineli Un Fabrikası’nda çalışmaya başladı. Fabrikanın ismi sonradan Kanatlı Un Fabrikası oldu. Kanatlı askerde kantin sorumlusuyken aklına bisküvi yapma fikri girdi. Askerlik dönüşü de bunu gerçekleştirdi. Bu arada askerliğinin son günlerinde evlendi. Firuz Kanatlı, Eti markasını seçerek 1962 yılında Eskişehir’de üretime başladı. 22 çalışanı ile 1963'te üretime geçen Eti 1972’de ‘Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ticari unvanını aldı.



Firuz Kanatlı'nın yarım asır önce temelini attığı Eti, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri konumuna geldi.





SABRİ ÜLKER'İN VEFATI SONRASI BU İLANI VERMİŞTİ

Firuz Kanatlı, son olarak bisküvi sektöründeki en büyük rakibi olan Ülker Grubu kurucusu Sabri Ülker'in Haziran 2012'deki cenaze töreninde görüntülenmiş ve dostuna karşı son görevini yerine getirmişti. Kanatlı, arkasından da Sabri Ülker için bir ilan vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:



Firuz Kanatlı, Sabri Ülker'in cenaze törenine katılmıştı.

Yarım asırlık rekabet ve dostluğa ithafen...

Büyük insan, Türk sanayiinin büyük öncüsü

Sabri Ülker’i kaybettik.

Hayatın boyunca ne büyük şeyler, ne büyük işler yaptın...

Türk insanı müteşebbisliği, sanayiciliği ve cesareti en çok senden öğrendi.

Çok zeki, çok inançlı, çalışkan ve yaratıcı idin,

Verdiğiniz emsalsiz örnekten dolayı

Vatan sana minnettardır.

Huzur içinde, rahat uyu.

Mekânın cennet olsun.

Aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyorum.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR