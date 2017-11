Etin adı var kendi yok

Hamburger, pizza ve piknik işletmelerinde satılan ürünlerde en fazla kullanılan girdi maddesinin et olduğu belirtilen raporda sektörle ilgili şu görüşlere yer verildi: “Etlerdeki kalite farklılıkları ve özellikle köftenin içeriğinde kullanılan etin mahiyeti hem tüketici hem de esnaf için önemli bir konudur. Satılan köftenin ve etin kalitesi, işletmeden işletmeye değişmektedir. Özellikle köfte yapımında kullanılan ürünlerin yeterince denetlenmemesi, sağlıksız ürünlerin satılmasına sebebiyet vermektedir. Bazı işletmeler dondurulmuş hazır ürünler kullanmakta bazı işletmeler ise günlük üretim yapmaktadır. Et ve et ürünleri konusunda diğer bir konu et fiyatlarının yüksek olması sonucu ucuza ürün satan işletmelerin kaliteden taviz vermesidir. Ucuza satmak isteyen bazı işletmeler, bu konuda yeterince denetim olmaması sebebiyle et ürünleri adı altında başka ürünler satmaktadır. Buna bağlı olarak sektörde üretimin ete bağlı olmasından dolayı et fiyatlarının artmasına bağlı olarak maliyet sorunları yaşandığı, kayıt dışı işletmelerin çoğaldığı, donmuş et ürünleri kullanan işletmelerde kalite sorunları ortaya çıktığı belirlendi.”