Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Etin adı var kendi yok

Etin adı var kendi yok

Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
14.11.2017 - 01:10 | Son Güncelleme:

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı, ucuza et satan işletmelerin yeterince denetlenmediği için et adı altında başka ürünler sattığını belirledi. Bakanlık gıda sektörüyle ilgili hazırladığı raporda son yıllarda hamburger, pizza, tost, kumpir gibi fast food tarzı işletmelerin yüzde 98 oranında büyüme kaydettiğine dikkat çekildi.

Hamburger, pizza ve piknik işletmelerinde satılan ürünlerde en fazla kullanılan girdi maddesinin et olduğu belirtilen raporda sektörle ilgili şu görüşlere yer verildi: “Etlerdeki kalite farklılıkları ve özellikle köftenin içeriğinde kullanılan etin mahiyeti hem tüketici hem de esnaf için önemli bir konudur. Satılan köftenin ve etin kalitesi, işletmeden işletmeye değişmektedir. Özellikle köfte yapımında kullanılan ürünlerin yeterince denetlenmemesi, sağlıksız ürünlerin satılmasına sebebiyet vermektedir. Bazı işletmeler dondurulmuş hazır ürünler kullanmakta bazı işletmeler ise günlük üretim yapmaktadır. Et ve et ürünleri konusunda diğer bir konu et fiyatlarının yüksek olması sonucu ucuza ürün satan işletmelerin kaliteden taviz vermesidir. Ucuza satmak isteyen bazı işletmeler, bu konuda yeterince denetim olmaması sebebiyle et ürünleri adı altında başka ürünler satmaktadır. Buna bağlı olarak sektörde üretimin ete bağlı olmasından dolayı et fiyatlarının artmasına bağlı olarak maliyet sorunları yaşandığı, kayıt dışı işletmelerin çoğaldığı, donmuş et ürünleri kullanan işletmelerde kalite sorunları ortaya çıktığı belirlendi.”

Etiketler: gazetehaberleri , fiyat , Fiyat
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri